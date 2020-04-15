Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43241

15 апреля 2020, 17:47



В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения.

Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ по производству, напомнила, что 4 апреля были внесены изменения в указ губернатора края о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, которые расширили список видов деятельности, ограничения на работу которых не распространяются. В их числе – капремонт жилых домов. Подрядчики были уведомлены об этих изменениях и продолжили работу. Сегодня в Норильске меняют лифты, лифтовые шахты, машинные помещения. Краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта общего имущества домов предусмотрена замена 237 лифтов в 2021 и 2022 годах. Однако работы идут со значительным опережением графика, подрядчики («Импортлифт» из Сургута и норильский «Таймырлифт») уже заменили 92 лифта, 91 – в работе, в ближайшее время планируется приступить к замене ещё 37 лифтов. Всё необходимое оборудование уже в городе (это лифты могилёвского производства, которые хорошо себя зарекомендовали), на выполнении работ задействованы 120 человек. Помимо того, из пяти домов, где должны быть заменены системы электроснабжения, в трёх ремонты ведутся (выполнение на уровне 90-95%), ещё два дома по адресам: Ленинский пр., 13 и 17, где требуются аналогичные работы, а также дом по адресу: Ленинский пр., 7, требующие обновления фасада, пока своих подрядчиков не нашли, равно как и не составлена пока проектно-сметная документация. Причина в том, что слишком мало компаний готовы браться за объекты культурного наследия, к которым принадлежат эти здания. Кроме того, напомнила Татьяна Шульгина, по краткосрочному плану 2017-2019 годов не были завершены 24 объекта, сейчас на них продолжены работы. - Из 18 крыш, которые не успели завершить в 2019 году, одну закончили, ещё на одной продолжаются работы; по одной заключаем договор, и ещё одна – это кровля дома на Ленинском пр., 3, являющегося объектом культурного наследия, на который до настоящего времени не разработана проектно-сметная документация. Кстати, именно в этом доме произошли серьёзные повреждения кровли при последней метели, но единственное, что мы можем сделать, – ликвидировать разрушения, восстановив повреждённые участки на средства из резервного фонда. Что до капремонта, то регоператор шесть раз, по его сведениям, объявлял конкурс для отбора подрядчика на разработку ПСД, и ни разу он не состоялся. К сожалению, пока ускорить разработку сметы и начало проведения капремонта нет возможности, - пояснила она. Татьяна Шульгина отметила также, что задача управляющих компаний - обеспечить безопасную эксплуатацию домов, чтобы люди не опасались за свою жизнь и здоровье. Для этого после каждого шторма специалисты УК должны делать обходы территории, причём не только пострадавших крыш, но и всех остальных кровель на своей территории, чтобы оценить их готовность к новым метелям. Такой функционал закреплён в договорах управления. Заместитель директора УЖКХ по производству напомнила, что все работы капитального характера, выполняемые регоператором, ведутся на взносы, которые делают собственники жилья, и опровергла курсирующую в соцсетях информацию об отмене платежей в региональный фонд: «Раз работы ведутся, то и плату жители должны вносить». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:201 Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ по производству, напомнила, что 4 апреля были внесены изменения в указ губернатора края о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, которые расширили список видов деятельности, ограничения на работу которых не распространяются. В их числе – капремонт жилых домов. Подрядчики были уведомлены об этих изменениях и продолжили работу.Сегодня в Норильске меняют лифты, лифтовые шахты, машинные помещения. Краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта общего имущества домов предусмотрена замена 237 лифтов в 2021 и 2022 годах. Однако работы идут со значительным опережением графика, подрядчики («Импортлифт» из Сургута и норильский «Таймырлифт») уже заменили 92 лифта, 91 – в работе, в ближайшее время планируется приступить к замене ещё 37 лифтов. Всё необходимое оборудование уже в городе (это лифты могилёвского производства, которые хорошо себя зарекомендовали), на выполнении работ задействованы 120 человек.Помимо того, из пяти домов, где должны быть заменены системы электроснабжения, в трёх ремонты ведутся (выполнение на уровне 90-95%), ещё два дома по адресам: Ленинский пр., 13 и 17, где требуются аналогичные работы, а также дом по адресу: Ленинский пр., 7, требующие обновления фасада, пока своих подрядчиков не нашли, равно как и не составлена пока проектно-сметная документация. Причина в том, что слишком мало компаний готовы браться за объекты культурного наследия, к которым принадлежат эти здания.Кроме того, напомнила Татьяна Шульгина, по краткосрочному плану 2017-2019 годов не были завершены 24 объекта, сейчас на них продолжены работы.- Из 18 крыш, которые не успели завершить в 2019 году, одну закончили, ещё на одной продолжаются работы; по одной заключаем договор, и ещё одна – это кровля дома на Ленинском пр., 3, являющегося объектом культурного наследия, на который до настоящего времени не разработана проектно-сметная документация. Кстати, именно в этом доме произошли серьёзные повреждения кровли при последней метели, но единственное, что мы можем сделать, – ликвидировать разрушения, восстановив повреждённые участки на средства из резервного фонда. Что до капремонта, то регоператор шесть раз, по егосведениям, объявлял конкурс для отбора подрядчика на разработку ПСД, и ни разу он не состоялся. К сожалению, пока ускорить разработку сметы и начало проведения капремонта нет возможности, - пояснила она.Татьяна Шульгина отметила также, что задача управляющих компаний - обеспечить безопасную эксплуатацию домов, чтобы люди не опасались за свою жизнь и здоровье. Для этого после каждого шторма специалисты УК должны делать обходы территории, причём не только пострадавших крыш, но и всех остальных кровель на своей территории, чтобы оценить их готовность к новым метелям. Такой функционал закреплён в договорах управления.Заместитель директора УЖКХ по производству напомнила, что все работы капитального характера, выполняемые регоператором, ведутся на взносы, которые делают собственники жилья, и опровергла курсирующую в соцсетях информацию об отмене платежей в региональный фонд: «Раз работы ведутся, то и плату жители должны вносить».Фото Дениса Кожевникова