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16 апреля 2020, 10:33



В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

Так пройдёт акция #окнаПасхи. Она объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. С такой инициативой выступил православный журнал «Фома», редакция которого призвала всех верующих в полночь 19 апреля зажечь дома свечу и поставить ее на окно. «Конечно, ничто не заменит для верующих участия в таинствах, - говорит главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!» Фото Ирины Яринской

Просмотров:312 Так пройдёт акция #окнаПасхи. Она объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. С такой инициативой выступил православный журнал «Фома», редакция которого призвала всех верующих в полночь 19 апреля зажечь дома свечу и поставить ее на окно.«Конечно, ничто не заменит для верующих участия в таинствах, - говорит главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!»Фото Ирины Яринской