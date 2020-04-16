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16 апреля 2020, 10:33



Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.

Малым и средним предприятиям, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом, предоставят безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, чтобы работодатели могли решить самые срочные задачи, в том числе и выплатить зарплаты сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обязательное условие - максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля. «Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами», - добавил президент. Планируется, что финансовую поддержку за апрель организации начнут получать с 18 мая, а деньги за май поступят в июне. Кроме того, глава государства сообщил, что не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ, эту меру нужно расширить. Путин также предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий. По словам президента, правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения. Фото kremlin.ru

Просмотров:210 Новые меры поддержки президент озвучил накануне во время совещания с членами правительства страны в режиме видеоконференции.Малым и средним предприятиям, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом, предоставят безвозмездную финансовую помощь со стороны государства, чтобы работодатели могли решить самые срочные задачи, в том числе и выплатить зарплаты сотрудникам в апреле и мае.Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обязательное условие - максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля.«Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами», - добавил президент.Планируется, что финансовую поддержку за апрель организации начнут получать с 18 мая, а деньги за май поступят в июне.Кроме того, глава государства сообщил, что не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ, эту меру нужно расширить. Путин также предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий.По словам президента, правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения.Фото kremlin.ru