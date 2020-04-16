Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43244

16 апреля 2020, 12:47



Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость.

В сентябре 2019-го на официальном сайте «РосАвтоШины» ООО «Нейра» мужчина оформил договор купли-продажи четырёх автошин Bridgestone Blizzak с доставкой на дом. Он оплатил заказ и стал ждать его. Продавец несколько раз переносил сроки исполнения договора, но товар так и не доставил. Тогда покупатель обратился в Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили исковое заявление в суд. Заочным решением мировой судья полностью удовлетворил требования норильчанина. Фирму обязали выплатить ему 44 869,50 руб.: 23 100 руб. — стоимость шин, 500 руб. — стоимость доставки, неустойку в 5 313 руб., компенсацию морального вреда в 1 000 руб. и штраф за несговорчивость — 14 956,50 руб.

Просмотров:176 Сотрудники Роспотребнадзора помогли мужчине вернуть деньги за недоставленные, но оплаченные автошины, заказанные в ООО «Нейра» (город Мурино Ленинградской области).В сентябре 2019-го на официальном сайте «РосАвтоШины» ООО «Нейра» мужчина оформил договор купли-продажи четырёх автошин Bridgestone Blizzak с доставкой на дом. Он оплатил заказ и стал ждать его. Продавец несколько раз переносил сроки исполнения договора, но товар так и не доставил. Тогда покупатель обратился в Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили исковое заявление в суд.Заочным решением мировой судья полностью удовлетворил требования норильчанина. Фирму обязали выплатить ему 44 869,50 руб.: 23 100 руб. — стоимость шин, 500 руб. — стоимость доставки, неустойку в 5 313 руб., компенсацию морального вреда в 1 000 руб. и штраф за несговорчивость — 14 956,50 руб.