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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:00 В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде.
15:55 Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40 За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое.
14:57 Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55 Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России.
14:54 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31 Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500.
14:27 Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23 Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега.
12:55 В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
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