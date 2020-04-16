Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43245

16 апреля 2020, 12:55



В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.

Как пояснил «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 41 Антон Беляков, правительство РФ утвердило Временный порядок признания лица инвалидом, который вводится на период распространения коронавирусной инфекции. Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, продлевается на полгода. «Если, например, у инвалида третьей группы дата переосвидетельствования наступила в указанный период, и направление на МСЭ медицинской организацией ему не оформлено, то на следующие шесть месяцев у него также остаётся третья группа, - пояснил Беляков. - То же касается и детей, которым установлена категория «ребёнок-инвалид» - она будет продлена. Если же ребёнку-инвалиду в это время исполняется 18 лет, ему на шесть месяцев будет установлена первая, вторая или третья группа инвалидности - на основании оценки данных о степени выраженности стойких расстройств функций организма, которые были указаны в медико-экспертных документах по предыдущему освидетельствованию». Также Беляков отметил, что сведения об окончании срока инвалидности лиц, указанных в проекте Временного порядка, будут регулярно поступать из Пенсионного фонда РФ в бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты бюро оформят продление инвалидности и индивидуальной программы реабилитации на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Результаты экспертизы представляются учреждением МСЭ в территориальный Пенсионный фонд для размещения в федеральном реестре инвалидов. Выписка из индивидуальной программы реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребёнку-инвалиду) за счёт средств федерального бюджета, направляется учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд социального страхования РФ в форме электронного документа. «Гражданину справка об инвалидности и программа реабилитации будут направлены по почте заказным письмом. При этом ему никуда ходить с полученными документами не нужно, - подчеркнул Беляков. - Таким образом, введение временного порядка продления инвалидности позволит не подвергать инвалидов риску заражения коронавирусом». Заочно, на основании анализа медицинских документов, освидетельствуют тех, кому необходимо установить инвалидность впервые, усилить группу инвалидности или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья. Медицинские организации оформят направление на медико-социальную экспертизу этих граждан и передадут в бюро. В случае признания лица инвалидом выписка из акта освидетельствования об установлении инвалидности направляется из бюро МСЭ в территориальный Пенсионный фонд, а справка об инвалидности и ИПРА - самому гражданину по почте; являться за ними в бюро не нужно. Актуальная информация и нормативные документы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте www.24.gbmse.ru. Также организована горячая линия по телефону 8 (391) 227-86-16. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:215 Как пояснил «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 41 Антон Беляков, правительство РФ утвердило Временный порядок признания лица инвалидом, который вводится на период распространения коронавирусной инфекции. Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, продлевается на полгода.«Если, например, у инвалида третьей группы дата переосвидетельствования наступила в указанный период, и направление на МСЭ медицинской организацией ему не оформлено, то на следующие шесть месяцев у него также остаётся третья группа, - пояснил Беляков. - То же касается и детей, которым установлена категория «ребёнок-инвалид» - она будет продлена. Если же ребёнку-инвалиду в это время исполняется 18 лет, ему на шесть месяцев будет установлена первая, вторая или третья группа инвалидности - на основании оценки данных о степени выраженности стойких расстройств функций организма, которые были указаны в медико-экспертных документах по предыдущему освидетельствованию».Также Беляков отметил, что сведения об окончании срока инвалидности лиц, указанных в проекте Временного порядка, будут регулярно поступать из Пенсионного фонда РФ в бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты бюро оформят продление инвалидности и индивидуальной программы реабилитации на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Результаты экспертизы представляются учреждением МСЭ в территориальный Пенсионный фонд для размещения в федеральном реестре инвалидов. Выписка из индивидуальной программы реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребёнку-инвалиду) за счёт средств федерального бюджета, направляется учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд социального страхования РФ в форме электронного документа.«Гражданину справка об инвалидности и программа реабилитации будут направлены по почте заказным письмом. При этом ему никуда ходить с полученными документами не нужно, - подчеркнул Беляков. - Таким образом, введение временного порядка продления инвалидности позволит не подвергать инвалидов риску заражения коронавирусом».Заочно, на основании анализа медицинских документов, освидетельствуют тех, кому необходимо установить инвалидность впервые, усилить группу инвалидности или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья. Медицинские организации оформят направление на медико-социальную экспертизу этих граждан и передадут в бюро. В случае признания лица инвалидом выписка из акта освидетельствования об установлении инвалидности направляется из бюро МСЭ в территориальный Пенсионный фонд, а справка об инвалидности и ИПРА - самому гражданину по почте; являться за ними в бюро не нужно.Актуальная информация и нормативные документы, определяющие порядок работы бюро МСЭ, доступны на сайте www.24.gbmse.ru. Также организована горячая линия по телефону 8 (391) 227-86-16.Фото Владимира Макушкина