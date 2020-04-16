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16 апреля 2020, 14:23

Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега.


В нормативы вывоза снега с сентября по ноябрь заложен обязательный объём снегоуборки в 10% от количества выпавших осадков, с декабря по февраль – 20%, весна же – самый сложный период, потому что при ежедневных колебаниях температуры от минуса к плюсу вывезти необходимо не менее 30% снежной массы.
Константин Барилов, главный инженер Заполярного жилищного треста, отмечает, что снежный покров подрядчики, выполняющие эту работу, стараются срезать до асфальта. Чтобы тающий и снова замерзающий снег не образовывал ледяную корку, хотя избежать этого практически невозможно.
- За аналогичный период прошлого года, с января по апрель, наша компания вывезла порядка 17 тысяч тонн снега, в этом году вывезено уже 18,1 тысячи тонн, - говорит Константин Вавилов. - В этом году у нас работает очень хорошая подрядная организация «Атлантис», которая качественно делает свою работу. Вывоз снега мы заказываем по мере необходимости, в среднем ежедневно работает один экипаж – одна УДМ и три самосвала, но по необходимости это количество техники может быть увеличено.
График вывоза снега Заполярным жилищным трестом размещён на сайте УК, но порой от графика рабочим приходится отклоняться по объективным причинам: то жители машины не убрали, и техника не может работать, то где-то образовалась наледь, из-за которой не может подъехать мусоровоз, и снегоуборочная техника перенаправляется на этот адрес. Все изменения графика направляются в управление городского хозяйства и отображаются на сайте управляющей компании.
Поскольку из-за карантина приёмная не работает, информацию о необходимости вывезти снег из какого-то двора можно оставить на сайте компании или передать в диспетчерскую управления жилищно-коммунального хозяйства.
Фото Дениса Кожевникова
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