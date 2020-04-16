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16 апреля 2020, 14:27



Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.

В состав проекта войдут намеченные стройки, например, Северный широтный ход и новые тысячекилометровые линии в Сибири и Арктике. Стоимость «Сибирского меридиана» предварительно оценивается в 4,93 трлн руб. Эксперты считают, что, проект перспективный, но заниматься им сейчас некому, а пандемия коронавируса отсрочит его финансовое исполнение на долгие годы. Проект предполагает создание к 2035 году грузового железнодорожного сообщения между Китаем и арктическими морскими портами на Севморпути, минуя Транссиб, и охватывает крупные участки Сибири и Арктики. Начнётся строительстве двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард — Надым — Уренгой — Сургут — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ярославль — Обская—Салехард. Именно о развитии этого маршрута в октябре 2019 года говорил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай». Он позволит разгрузить Транссиб, обеспечить транспортными мощностями первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона, развить Арктический транспортный узел, освободить пути для пассажирского движения — в частности, создав условия для организации скоростного движения между Екатеринбургом и Красноярском. В «Сибирский меридиан» включены проекты «Северный широтный ход» Обская — Салехард — Надым — Хорей и «Северный широтный ход-2» Бованенково — Сабетта, участок Кызыл — Курагино предлагается продлить до приграничной станции Арс-Суури, которая соединит его с запроектированной линией Мунган —Овоот — Эрдэнэт в Монголии. Отметим, что около 10 лет назад союз «Северные промышленники и предприниматели» предложил включить строительство железнодорожной магистрали в Норильск и Игарку в Стратегию развития Сибири до 2020 года в рамках создания Северо-Сибирской железной дороги. Однако пока этот проект не получил развития. Запланированы стройки: Сосногорск — порт Индига (506 км), Уренгой — Норильск (830 км), Нижневартовск — Белый Яр —Лесосибирск — Ярки — Усть-Илимск (1 995 км) и Лесосибирск —Игарка, которая протянется на 1 050 км вдоль Енисея.

Просмотров:229 Новый железнодорожный проект «Сибирский меридиан» анонсировал в прошлом году президент России. Пути свяжут порты Тихого и Индийского океанов и точки на Севморпути.В состав проекта войдут намеченные стройки, например, Северный широтный ход и новые тысячекилометровые линии в Сибири и Арктике. Стоимость «Сибирского меридиана» предварительно оценивается в 4,93 трлн руб. Эксперты считают, что, проект перспективный, но заниматься им сейчас некому, а пандемия коронавируса отсрочит его финансовое исполнение на долгие годы.Проект предполагает создание к 2035 году грузового железнодорожного сообщения между Китаем и арктическими морскими портами на Севморпути, минуя Транссиб, и охватывает крупные участки Сибири и Арктики. Начнётся строительстве двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард — Надым — Уренгой — Сургут — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ярославль — Обская—Салехард.Именно о развитии этого маршрута в октябре 2019 года говорил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай». Он позволит разгрузить Транссиб, обеспечить транспортными мощностями первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона, развить Арктический транспортный узел, освободить пути для пассажирского движения — в частности, создав условия для организации скоростного движения между Екатеринбургом и Красноярском.В «Сибирский меридиан» включены проекты «Северный широтный ход» Обская — Салехард — Надым — Хорей и «Северный широтный ход-2» Бованенково — Сабетта, участок Кызыл — Курагино предлагается продлить до приграничной станции Арс-Суури, которая соединит его с запроектированной линией Мунган —Овоот — Эрдэнэт в Монголии. Отметим, что около 10 лет назад союз «Северные промышленники и предприниматели» предложил включить строительство железнодорожной магистрали в Норильск и Игарку в Стратегию развития Сибири до 2020 года в рамках создания Северо-Сибирской железной дороги. Однако пока этот проект не получил развития.Запланированы стройки: Сосногорск — порт Индига (506 км), Уренгой — Норильск (830 км), Нижневартовск — Белый Яр —Лесосибирск — Ярки — Усть-Илимск (1 995 км) и Лесосибирск —Игарка, которая протянется на 1 050 км вдоль Енисея.