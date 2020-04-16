Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43248

16 апреля 2020, 14:31



Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500.

Сейчас три четверти воздушного флота компании составляют самолёты Ан-24/26 образца 1970 года. Слабая транспортная доступность некоторых районов Красноярского края, в первую очередь Крайнего Севера, по факту свелась к тому, что единственным средством для передвижения жителей и доставки грузов стал только самолёт. - На 2020 год предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реновацию парка воздушных судов и мероприятий, необходимых для ввода их в эксплуатацию, в размере 995 млн рублей, - сказал Димитров, добавив, что эти средства заложены в региональном бюджете. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:169 Власти Красноярского края вложат около 1 млрд рублей на финансовое обеспечение затрат на реновацию парка самолётов авиакомпании «Красавиа», которая находится в региональной собственности. Об этом сообщил министр транспорта края Константин Димитров.Сейчас три четверти воздушного флота компании составляют самолёты Ан-24/26 образца 1970 года. Слабая транспортная доступность некоторых районов Красноярского края, в первую очередь Крайнего Севера, по факту свелась к тому, что единственным средством для передвижения жителей и доставки грузов стал только самолёт.- На 2020 год предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реновацию парка воздушных судов и мероприятий, необходимых для ввода их в эксплуатацию, в размере 995 млн рублей, - сказал Димитров, добавив, что эти средства заложены в региональном бюджете.Фото Дениса Кожевникова