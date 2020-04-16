Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43249

16 апреля 2020, 14:54



Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.

Как установили сотрудники полиции, на одном из интернет-сайтов женщина разместила объявление о продаже вещей. После чего ей позвонил неизвестный и попросил назвать реквизиты карты, чтобы перечислить на нее денежные средства за покупку товара. Женщина сообщила информацию о карте, в том числе код проверки ее подлинности. После этих действий произошло списание денежных средств со счета пострадавшей в сумме около 148 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данному факту следователями Отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:611 Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по Норильску обратилась 38-летняя женщина с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве.Как установили сотрудники полиции, на одном из интернет-сайтов женщина разместила объявление о продаже вещей. После чего ей позвонил неизвестный и попросил назвать реквизиты карты, чтобы перечислить на нее денежные средства за покупку товара. Женщина сообщила информацию о карте, в том числе код проверки ее подлинности. После этих действий произошло списание денежных средств со счета пострадавшей в сумме около 148 тысяч рублей.Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.По данному факту следователями Отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».Фото Дениса Кожевникова