Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43250
16 апреля 2020, 14:55

Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России.


Эксперты считают такую политику оправданной: нести риски по созданию морской транспортной инфраструктуры в Арктике должно не только государство. Об этом заявил в одном из своих интервью представитель «Росатома» Андрей Иванов.
Предполагается, что обеспечивать перевозки на реке Енисей, Енисейском заливе, в Карском море и в Обской губе к 2025-2030 годам будут четыре ледокола ЛК40 на сжиженном природном газе (СПГ). Об их строительстве заявляла компания «НОВАТЭК», добывающая газ на Ямале, но об окончательном решении информации пока нет.
Об этом же говорится в «Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В документе указывается, что эти суда должны обеспечить круглогодичную отгрузку сжиженного природного газа из порта Сабетта. В «Плане развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2025 года», утверждённом в декабре 2019 года, строительство ледоколов на газе не предусмотрено.
Вопрос их строительства сейчас обсуждается. По мнению экспертов, планы строительства ледоколов на газе будут реализованы с очевидной задержкой. Более того, планируемых четырёх ледоколов будет явно недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое судоходство на Енисее, в Енисейском заливе, в Обской губе и юго-восточной части Карского моря. Возможным решением может стать строительство неатомных ледоколов за счёт компаний, осваивающих минеральные ресурсы Арктики, в том числе с использованием механизма софинансирования.
Фото Дениса Кожевникова
Просмотров:164
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 16 апреля 2020 
16:00   В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде. 15:55   Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40   За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое. 14:57   Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55   Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. 14:54   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31   Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500. 14:27   Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23   Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега. 12:55   В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
12:47   Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость. 10:33   Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.
10:33   В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

 15 апреля 2020 
17:47   В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения. 16:49   За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22   Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов. 16:07   Итоги года. Совет директоров «Норникеля» утвердил и представил общественности ежегодный отчёт об устойчивом развитии за 2019 год.
15:56   Ринат Ахметчин: «Пандемия коронавируса только набирает обороты. В Норильске пик заболеваемости придётся на май». 15:52   Глава Норильска дал отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков.
15:20   В Норильске сегодня насчитывается 30 брошенных автомобилей, без малого столько же уже давно не видели своих хозяев. 14:25   Капитан-механик буксира осуждён к исправительным работам за приобретение и хранение краснокнижных осетров.
14:25   Слово и дело. Соглашение о взаимодействии заключили городской Совет депутатов и прокуратура Норильска. 13:55   Вскрытие рек и начало навигации на реках Красноярья в этом году ожидается на 10-15 дней раньше - толщина льда ниже среднегодовых значений.
13:26   Зарегистрироваться на бирже труда можно дистанционно. 12:49   Пасхальные богослужения в Красноярском крае пройдут за закрытыми дверями. Верующих не пустят в храмы и на Родительский день.
12:26   В 22,5 км от Дудинки обнаружено крупное месторождение технологических флюсовых песков. 12:14   В крае организовано оказание медицинской помощи на дому пациентам с лёгким течением коронавирусной инфекции.
12:03   Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». 12:01   Завершились перечисления региональных выплат, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.
11:52   Работа по сдерживанию распространения COVID-19 в Красноярском крае только входит в активную фазу.

 14 апреля 2020 
18:03   Автобусный парк НПОПАТ пополнили четыре новые машины. 16:25   В Норильске по-прежнему двое заболевших коронавирусом, всего – 131 в регионе.
15:56   На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север». 15:49   Более 35 тысяч семей Красноярского края получат выплату на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей.
15:22   В рамках развития Северного морского пути рассматривается пилотный проект перевозки зерна из Сибири в Китай. 13:41   Стартовал конкурс Русского географического общества на лучшие вопросы для Географического диктанта 2020 года.
13:06   Всем школам края рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов. 12:11   Повреждённые ветром кровли норильских домов восстановят.
12:06   «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. 12:04   Александр Усс разрешил прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но с соблюдением социальной дистанции и иных предписаний.
11:46   Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с коронавирусом.

 13 апреля 2020 
18:04   Читаем и рисуем. Библиотека № 4 приглашает норильчан принять участие в творческом конкурсе. 17:08   Двое норильчан заразились коронавирусом.
15:57   Норильчанин наворовал телефонного кабеля на 140 тысяч рублей. 15:44   В Норильск Северным морским путем доставили 175 новых лифтов.
15:06   В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд в Алыкель закроют 20 мая. 13:52   На этой неделе штрафы за нарушение самоизоляции будут увеличены.
12:41   В Красноярском крае работают шесть лабораторий для тестирования людей на коронавирус, в их числе одна – в Норильске. 12:29   Государство поможет театрам во время пандемии.
12:12   Всероссийскую перепись населения планируют перенести на 2021 год.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх