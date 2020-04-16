Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43250

16 апреля 2020, 14:55



Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России.

Предполагается, что обеспечивать перевозки на реке Енисей, Енисейском заливе, в Карском море и в Обской губе к 2025-2030 годам будут четыре ледокола ЛК40 на сжиженном природном газе (СПГ). Об их строительстве заявляла компания «НОВАТЭК», добывающая газ на Ямале, но об окончательном решении информации пока нет. Об этом же говорится в «Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В документе указывается, что эти суда должны обеспечить круглогодичную отгрузку сжиженного природного газа из порта Сабетта. В «Плане развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2025 года», утверждённом в декабре 2019 года, строительство ледоколов на газе не предусмотрено. Вопрос их строительства сейчас обсуждается. По мнению экспертов, планы строительства ледоколов на газе будут реализованы с очевидной задержкой. Более того, планируемых четырёх ледоколов будет явно недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое судоходство на Енисее, в Енисейском заливе, в Обской губе и юго-восточной части Карского моря. Возможным решением может стать строительство неатомных ледоколов за счёт компаний, осваивающих минеральные ресурсы Арктики, в том числе с использованием механизма софинансирования. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Эксперты считают такую политику оправданной: нести риски по созданию морской транспортной инфраструктуры в Арктике должно не только государство. Об этом заявил в одном из своих интервью представитель «Росатома» Андрей Иванов.Предполагается, что обеспечивать перевозки на реке Енисей, Енисейском заливе, в Карском море и в Обской губе к 2025-2030 годам будут четыре ледокола ЛК40 на сжиженном природном газе (СПГ). Об их строительстве заявляла компания «НОВАТЭК», добывающая газ на Ямале, но об окончательном решении информации пока нет.Об этом же говорится в «Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В документе указывается, что эти суда должны обеспечить круглогодичную отгрузку сжиженного природного газа из порта Сабетта. В «Плане развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2025 года», утверждённом в декабре 2019 года, строительство ледоколов на газе не предусмотрено.Вопрос их строительства сейчас обсуждается. По мнению экспертов, планы строительства ледоколов на газе будут реализованы с очевидной задержкой. Более того, планируемых четырёх ледоколов будет явно недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое судоходство на Енисее, в Енисейском заливе, в Обской губе и юго-восточной части Карского моря. Возможным решением может стать строительство неатомных ледоколов за счёт компаний, осваивающих минеральные ресурсы Арктики, в том числе с использованием механизма софинансирования.Фото Дениса Кожевникова