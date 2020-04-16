Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43251

16 апреля 2020, 14:57



Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.

По подсчётам Минвостокразвития, при использовании ГЧП в области совмещённой генерации субсидии позволят бизнесу окупаться на 80 процентах арктических территорий в течение 10 лет. Немаловажный момент - частичная компенсация расходов на строительство, которое в Арктике стоит существенно дороже. Здесь рассматривается вариант компенсации разницы между тем, сколько стоят стройматериалы и рабочая сила в Центральной части России, и их стоимостью в Арктике. Замминистра отметил, что муниципальные и региональные власти сегодня не имеют практических навыков разработки проектов ГЧП. Эту проблему предполагается решить с помощью федерального центра компетенций. Между тем конкретные предложения в этой области уже были представлены Норильском осенью прошлого года на выездной сессии «Арктика-2035» проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Дудинке. Основные тезисы отразились тогда в докладе заместителя главы Норильска Андрея Малкова. Согласно документу, в Норильске существует успешный опыт реализации программ, когда финансирование ведётся из различных источников. Речь идёт о переселении северян и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. На основании существующего опыта Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Впоследствии этот опыт можно будет применять на всех арктических территориях. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:172 Для проектов Заполярья, которые используют механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП), может быть создана отдельная система преференций, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. По его словам, налоговые льготы и неналоговые преференции будут привязаны к разным типам проектов.По подсчётам Минвостокразвития, при использовании ГЧП в области совмещённой генерации субсидии позволят бизнесу окупаться на 80 процентах арктических территорий в течение 10 лет. Немаловажный момент - частичная компенсация расходов на строительство, которое в Арктике стоит существенно дороже. Здесь рассматривается вариант компенсации разницы между тем, сколько стоят стройматериалы и рабочая сила в Центральной части России, и их стоимостью в Арктике. Замминистра отметил, что муниципальные и региональные власти сегодня не имеют практических навыков разработки проектов ГЧП. Эту проблему предполагается решить с помощью федерального центра компетенций.Между тем конкретные предложения в этой области уже были представлены Норильском осенью прошлого года на выездной сессии «Арктика-2035» проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Дудинке. Основные тезисы отразились тогда в докладе заместителя главы Норильска Андрея Малкова. Согласно документу, в Норильске существует успешный опыт реализации программ, когда финансирование ведётся из различных источников. Речь идёт о переселении северян и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.На основании существующего опыта Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Впоследствии этот опыт можно будет применять на всех арктических территориях.Фото Дениса Кожевникова