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16 апреля 2020, 15:40

За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое.


Подавляющее большинство инфицированных – красноярцы, в столице края на сегодня зарегистрировано 146 больных коронавирусом. В остальных городах таких людей насчитываются единицы, в их числе двое норильчан.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 847 человек, в том числе за последние сутки – 771.
Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.

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    Список новостей

 16 апреля 2020 
16:00   В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде. 15:55   Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40   За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое. 14:57   Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55   Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. 14:54   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31   Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500. 14:27   Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23   Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега. 12:55   В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
12:47   Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость. 10:33   Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.
10:33   В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

 15 апреля 2020 
17:47   В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения. 16:49   За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22   Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов. 16:07   Итоги года. Совет директоров «Норникеля» утвердил и представил общественности ежегодный отчёт об устойчивом развитии за 2019 год.
15:56   Ринат Ахметчин: «Пандемия коронавируса только набирает обороты. В Норильске пик заболеваемости придётся на май». 15:52   Глава Норильска дал отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков.
15:20   В Норильске сегодня насчитывается 30 брошенных автомобилей, без малого столько же уже давно не видели своих хозяев. 14:25   Капитан-механик буксира осуждён к исправительным работам за приобретение и хранение краснокнижных осетров.
14:25   Слово и дело. Соглашение о взаимодействии заключили городской Совет депутатов и прокуратура Норильска. 13:55   Вскрытие рек и начало навигации на реках Красноярья в этом году ожидается на 10-15 дней раньше - толщина льда ниже среднегодовых значений.
13:26   Зарегистрироваться на бирже труда можно дистанционно. 12:49   Пасхальные богослужения в Красноярском крае пройдут за закрытыми дверями. Верующих не пустят в храмы и на Родительский день.
12:26   В 22,5 км от Дудинки обнаружено крупное месторождение технологических флюсовых песков. 12:14   В крае организовано оказание медицинской помощи на дому пациентам с лёгким течением коронавирусной инфекции.
12:03   Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». 12:01   Завершились перечисления региональных выплат, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.
11:52   Работа по сдерживанию распространения COVID-19 в Красноярском крае только входит в активную фазу.

 14 апреля 2020 
18:03   Автобусный парк НПОПАТ пополнили четыре новые машины. 16:25   В Норильске по-прежнему двое заболевших коронавирусом, всего – 131 в регионе.
15:56   На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север». 15:49   Более 35 тысяч семей Красноярского края получат выплату на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей.
15:22   В рамках развития Северного морского пути рассматривается пилотный проект перевозки зерна из Сибири в Китай. 13:41   Стартовал конкурс Русского географического общества на лучшие вопросы для Географического диктанта 2020 года.
13:06   Всем школам края рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов. 12:11   Повреждённые ветром кровли норильских домов восстановят.
12:06   «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. 12:04   Александр Усс разрешил прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но с соблюдением социальной дистанции и иных предписаний.
11:46   Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с коронавирусом.

 13 апреля 2020 
18:04   Читаем и рисуем. Библиотека № 4 приглашает норильчан принять участие в творческом конкурсе. 17:08   Двое норильчан заразились коронавирусом.
15:57   Норильчанин наворовал телефонного кабеля на 140 тысяч рублей. 15:44   В Норильск Северным морским путем доставили 175 новых лифтов.
15:06   В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд в Алыкель закроют 20 мая. 13:52   На этой неделе штрафы за нарушение самоизоляции будут увеличены.
12:41   В Красноярском крае работают шесть лабораторий для тестирования людей на коронавирус, в их числе одна – в Норильске. 12:29   Государство поможет театрам во время пандемии.
12:12   Всероссийскую перепись населения планируют перенести на 2021 год.




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