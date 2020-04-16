Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43252

16 апреля 2020, 15:40



За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 847 человек, в том числе за последние сутки – 771. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.

Просмотров:829 Подавляющее большинство инфицированных – красноярцы, в столице края на сегодня зарегистрировано 146 больных коронавирусом. В остальных городах таких людей насчитываются единицы, в их числе двое норильчан.Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 847 человек, в том числе за последние сутки – 771.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.