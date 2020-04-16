Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43253

16 апреля 2020, 15:55



Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:194 С 13 апреля запрещено движение всех видов транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, проходящей от нулевого причала до посадочной площадки «Дудинка» и автомобильной дороги сезонного действия (автозимника) из Дудинки в низовья до посёлка Носок. Съезды на лёд будут оборудованы запрещающими знаками и заградительными приспособлениями.Фото Дениса Кожевникова