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16 апреля 2020, 16:00



В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде.

Сейчас в отношении нарушителя дознаватели ОМВД России по Таймырскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного той же статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:162 В феврале нынешнего года житель посёлка Жданиха, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при следовании в Хатангу на снегоходе посреди тундры столкнулся с автомобилем, получив при этом телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу, где в ходе обследования у него выявили алкогольное опьянение. Кроме того, выяснилось, что мужчина в течение года дважды привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В общей сложности водитель был приговорён к 750 часам обязательных работ, а также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, более чем на 5 лет.Сейчас в отношении нарушителя дознаватели ОМВД России по Таймырскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного той же статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Фото Дениса Кожевникова