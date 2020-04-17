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17 апреля 2020, 12:03



В этом году Парад Победы на Красной площади в Москве состоится не 9 мая.

Приглашения на празднование 75-й годовщины Победы были направлены лидерам ряда стран Запада, а также главам государств, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, и другим иностранным лидерам. Им будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее, в четверг, глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах и отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Фото из открытых источников

Просмотров:245 Вчера, 16 апреля, стало известно о переносе даты Парада Победы на Красной площади в Москве из-за пандемии коронавируса. Во Владивостоке также принято решение изменить дату празднования Дня Победы.Приглашения на празднование 75-й годовщины Победы были направлены лидерам ряда стран Запада, а также главам государств, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, и другиминостранным лидерам. Им будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее, в четверг, глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах и отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.Фото из открытых источников