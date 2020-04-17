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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:16 Норильчан просят воздержаться от рыбалки.
19:17 Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.
18:47 Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев.
17:25 Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.
17:04 Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»?
17:03 Скелеты - в серию. Разработку 20 опытных образцов экзоскелетов компания «Норникель» планирует завершить до середины 2020 года.
17:01 Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год.
16:40 Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.
16:34 Плюс один. В норильской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» уже трое пациентов.
15:36 В крае запущено мобильное приложение системы «112».
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