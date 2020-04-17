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17 апреля 2020, 12:34



Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемую в присвоении более 800 тысяч рублей.

В октябре 2018 года в УМВД России по городу Петрозаводску поступило заявление от местной жительницы 1931 г. р. о том, что ее знакомая присвоила денежные средства. Как выяснили полицейские, заявительница двумя годами ранее вступила в наследство на имущество, принадлежащее ее покойному сыну, которое находилось в Норильске. В ноябре 2016 года 64-летняя приятельница из Норильска приехала в Петрозаводск и предложила пенсионерке помощь в продаже квартиры. После чего потерпевшая согласилась и оформила доверенность на продажу. В ноябре 2017 года подозреваемая продала квартиру за 850 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Денег от продажи имущества потерпевшая так и не получила. Следователи ОМВД России по г. Норильску в отношении 64-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:277 Следователи ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело в отношении 64-летней женщины, присвоившей 850 тысяч рублей знакомой.В октябре 2018 года в УМВД России по городу Петрозаводску поступило заявление от местной жительницы 1931 г. р. о том, что ее знакомая присвоила денежные средства. Как выяснили полицейские, заявительница двумя годами ранее вступила в наследство на имущество, принадлежащее ее покойному сыну, которое находилось в Норильске. В ноябре 2016 года 64-летняя приятельница из Норильска приехала в Петрозаводск и предложила пенсионерке помощь в продаже квартиры. После чего потерпевшая согласилась и оформила доверенность на продажу.В ноябре 2017 года подозреваемая продала квартиру за 850 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Денег от продажи имущества потерпевшая так и не получила.Следователи ОМВД России по г. Норильску в отношении 64-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.