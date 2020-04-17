Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43257

17 апреля 2020, 12:48



Житель Таймыра порыбачил на два миллиона рублей.

Ранее оперативникам стало известно, что некий гражданин предлагает жителям Дудинки приобрести рыбу осетровых пород. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за такие же преступления житель посёлка Байкаловск (недалеко от посёлка Караул). У него дома полицейские обнаружили и изъяли 20 замороженных кусков рыбы. Как пояснил мужчина, осетров он поймал с помощью сетей недалеко от Байкаловска специально, чтобы потом продать. По экспертным оценкам, сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. В отношении мужчины 1963 года рождения возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных биологических ресурсов. Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.

Просмотров:498 Завершился суд по уголовному делу в отношении местного жителя, которого задержали за вылов осетров на сумму в 2,2 миллиона рублей.Ранее оперативникам стало известно, что некий гражданин предлагает жителям Дудинки приобрести рыбу осетровых пород. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за такие же преступления житель посёлка Байкаловск (недалеко от посёлка Караул).У него дома полицейские обнаружили и изъяли 20 замороженных кусков рыбы. Как пояснил мужчина, осетров он поймал с помощью сетей недалеко от Байкаловска специально, чтобы потом продать.По экспертным оценкам, сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. В отношении мужчины 1963 года рождения возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных биологических ресурсов.Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.