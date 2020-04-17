Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43258

17 апреля 2020, 15:31



Норильские единороссы оказали поддержку врачам инфекционной больницы.

Вручила подарки член региональной контрольной комиссии, куратор проекта «Здоровое будущее» Наталья Стеблянко. От имени местного отделения она поблагодарила персонал больницы за колоссальный труд, самоотверженность и пожелала им здоровья и успехов. Во всем мире именно врачи находятся на передовой по борьбе с коронавирусом, и их поддержка является залогом победы над эпидемией.

Просмотров:236 Норильское местное отделение партии «Единая Россия» по заданию регионального исполнительного комитета закупило для инфекционной больницы Норильска по запросу от врачей ртутные термометры и сотовые телефоны для персонала, работающего с больными коронавирусом в усиленном режиме.Вручила подарки член региональной контрольной комиссии, куратор проекта «Здоровое будущее» Наталья Стеблянко. От имени местного отделения она поблагодарила персонал больницы за колоссальный труд, самоотверженность и пожелала им здоровья и успехов. Во всем мире именно врачи находятся на передовой по борьбе с коронавирусом, и их поддержка является залогом победы над эпидемией.