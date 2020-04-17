Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43259

17 апреля 2020, 15:36



В крае запущено мобильное приложение системы «112».

В зависимости от модели смартфона скачать приложение можно в Play Маркет или App Store. В личном кабинете пользователь может настроить push-уведомления по наиболее интересным темам. Для этого необходимо выбрать группу районов края и не менее одной категории событий для получения новостей, например, об авариях на коммунальных сетях, о перекрытии дорог и изменениях схем движения транспорта, угрозах криминального характера, о плановых отключениях электроснабжения, горячей, холодной воды и т. д. Отметим, что в случае чрезвычайной ситуации, даже если недоступна сотовая связь, но есть интернет, пользователь может получать push-уведомления. «Система «112», к которой сегодня подключены все муниципальные образования Красноярского края, постоянно совершенствуется. Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Просмотров:273 Благодаря ему жители региона могут оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях, событиях, связанных с эпидемиологической ситуацией в крае, и другое. Модернизация системы проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».В зависимости от модели смартфона скачать приложение можно в Play Маркет или App Store. В личном кабинете пользователь может настроить push-уведомления по наиболее интересным темам. Для этого необходимо выбрать группу районов края и не менее одной категории событий для получения новостей, например, об авариях на коммунальных сетях, о перекрытии дорог и изменениях схем движения транспорта, угрозах криминального характера, о плановых отключениях электроснабжения, горячей, холодной воды и т. д.Отметим, что в случае чрезвычайной ситуации, даже если недоступна сотовая связь, но есть интернет, пользователь может получать push-уведомления.«Система «112», к которой сегодня подключены все муниципальные образования Красноярского края, постоянно совершенствуется. Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.