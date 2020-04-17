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17 апреля 2020, 15:36

В крае запущено мобильное приложение системы «112».


Благодаря ему жители региона могут оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях, событиях, связанных с эпидемиологической ситуацией в крае, и другое. Модернизация системы проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
В зависимости от модели смартфона скачать приложение можно в Play Маркет или App Store. В личном кабинете пользователь может настроить push-уведомления по наиболее интересным темам. Для этого необходимо выбрать группу районов края и не менее одной категории событий для получения новостей, например, об авариях на коммунальных сетях, о перекрытии дорог и изменениях схем движения транспорта, угрозах криминального характера, о плановых отключениях электроснабжения, горячей, холодной воды и т. д.
Отметим, что в случае чрезвычайной ситуации, даже если недоступна сотовая связь, но есть интернет, пользователь может получать push-уведомления.
«Система «112», к которой сегодня подключены все муниципальные образования Красноярского края, постоянно совершенствуется. Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

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    Список новостей

 17 апреля 2020 
20:16   Норильчан просят воздержаться от рыбалки. 19:17   Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.
18:47   Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев. 17:25   Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.
17:04   Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»? 17:03   Скелеты - в серию. Разработку 20 опытных образцов экзоскелетов компания «Норникель» планирует завершить до середины 2020 года.
17:01   Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год. 16:40   Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.
16:34   Плюс один. В норильской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» уже трое пациентов. 15:36   В крае запущено мобильное приложение системы «112».
15:31   Норильские единороссы оказали поддержку врачам инфекционной больницы. 12:48   Житель Таймыра порыбачил на два миллиона рублей.
12:34   Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемую в присвоении более 800 тысяч рублей. 12:03   В этом году Парад Победы на Красной площади в Москве состоится не 9 мая.

 16 апреля 2020 
16:00   В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде. 15:55   Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40   За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое. 14:57   Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55   Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. 14:54   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31   Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500. 14:27   Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23   Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега. 12:55   В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
12:47   Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость. 10:33   Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.
10:33   В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

 15 апреля 2020 
17:47   В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения. 16:49   За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22   Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов. 16:07   Итоги года. Совет директоров «Норникеля» утвердил и представил общественности ежегодный отчёт об устойчивом развитии за 2019 год.
15:56   Ринат Ахметчин: «Пандемия коронавируса только набирает обороты. В Норильске пик заболеваемости придётся на май». 15:52   Глава Норильска дал отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков.
15:20   В Норильске сегодня насчитывается 30 брошенных автомобилей, без малого столько же уже давно не видели своих хозяев. 14:25   Капитан-механик буксира осуждён к исправительным работам за приобретение и хранение краснокнижных осетров.
14:25   Слово и дело. Соглашение о взаимодействии заключили городской Совет депутатов и прокуратура Норильска. 13:55   Вскрытие рек и начало навигации на реках Красноярья в этом году ожидается на 10-15 дней раньше - толщина льда ниже среднегодовых значений.
13:26   Зарегистрироваться на бирже труда можно дистанционно. 12:49   Пасхальные богослужения в Красноярском крае пройдут за закрытыми дверями. Верующих не пустят в храмы и на Родительский день.
12:26   В 22,5 км от Дудинки обнаружено крупное месторождение технологических флюсовых песков. 12:14   В крае организовано оказание медицинской помощи на дому пациентам с лёгким течением коронавирусной инфекции.
12:03   Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». 12:01   Завершились перечисления региональных выплат, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.
11:52   Работа по сдерживанию распространения COVID-19 в Красноярском крае только входит в активную фазу.

 14 апреля 2020 
18:03   Автобусный парк НПОПАТ пополнили четыре новые машины. 16:25   В Норильске по-прежнему двое заболевших коронавирусом, всего – 131 в регионе.
15:56   На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север». 15:49   Более 35 тысяч семей Красноярского края получат выплату на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей.
15:22   В рамках развития Северного морского пути рассматривается пилотный проект перевозки зерна из Сибири в Китай. 13:41   Стартовал конкурс Русского географического общества на лучшие вопросы для Географического диктанта 2020 года.




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