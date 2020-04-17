Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43260

17 апреля 2020, 16:34



Плюс один. В норильской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» уже трое пациентов.

Под медицинским наблюдением сегодня находятся 4 907 человек, из которых за последние сутки – 85. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.

Просмотров:427 На сегодняшний день по Красноярскому краю зарегистрировано 232 больных инфекцией COVID-19, за последние сутки – 30 человек, из которых один человек – в Норильске. Выписаны по краю 20 человек. Случаи заболевания зарегистрированы на 31 территории края. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Под медицинским наблюдением сегодня находятся 4 907 человек, из которых за последние сутки – 85.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.