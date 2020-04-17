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17 апреля 2020, 16:40



Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.

На Кирова, 10, существующее оборудование детской площадки будет полностью демонтировано и собрано новое с расширенным количеством элементов. Таково было пожелание жильцов двора, которые подавали заявки на сайт УЖКХ с пожеланиями замены и расширения детской площадки. - Внешний вид и техническое состояние детского оборудования во дворе Кирова, 10, еще позволяет его эксплуатировать, - комментирует заместитель директора по оперативному контролю и благоустройству УЖКХ администрации Норильска Анвар Низамутдинов. - По просьбам жильцов мы его меняем, однако элементы старой площадки у нас пойдут на ремонт других. Монтаж детских площадок будет проводиться все лето и закончится в сентябре. К сожалению всех участников процесса, данный вид работ может производиться только в условиях плюсовых температур, поэтому монтаж займет все лето именно в силу климатических условий Норильска. Денис Кожевников Фото автора

Просмотров:232 Управление жилищно-коммунального хозяйства планирует благоустроить детскую площадку во дворе Кирова, 10, с частичным ремонтом бордюров и монтажом нового детского оборудования. Такая же сборка и установка будет проведена во дворах на улице Талнахской, 45, Талнахской, 10, и Советской, 1.На Кирова, 10, существующее оборудование детской площадки будет полностью демонтировано и собрано новое с расширенным количеством элементов. Таково было пожелание жильцов двора, которые подавали заявки на сайт УЖКХ с пожеланиями замены и расширения детской площадки.- Внешний вид и техническое состояние детского оборудования во дворе Кирова, 10, еще позволяет его эксплуатировать, - комментирует заместитель директора по оперативному контролю и благоустройству УЖКХ администрации Норильска Анвар Низамутдинов. - По просьбам жильцов мы его меняем, однако элементы старой площадки у нас пойдут на ремонт других.Монтаж детских площадок будет проводиться все лето и закончится в сентябре. К сожалению всех участников процесса, данный вид работ может производиться только в условиях плюсовых температур, поэтому монтаж займет все лето именно в силу климатических условий Норильска.Денис КожевниковФото автора