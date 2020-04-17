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17 апреля 2020, 17:01



Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год.

Ранее в апреле врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в 2020 году школы проведут ВПР дистанционно, им разрешат выбрать способ написания: онлайн или дома с родителями в удобное время. ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего», - сказал Кравцов. Оценки за ВПР в начале следующего года не будут аттестацией школьников, они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. «Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы. По результатам учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа», - сказал министр. Напомним, ВПР проводят с 2015 года в конце учебного периода по отдельным учебным предметам. Их задача - оценка уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Просмотров:219 Всероссийские проверочные работы (ВПР) не будут проводиться в этом учебном году, их проведут осенью, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Ранее в апреле врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в 2020 году школы проведут ВПР дистанционно, им разрешат выбрать способ написания: онлайн или дома с родителями в удобное время. ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах.«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего», - сказал Кравцов.Оценки за ВПР в начале следующего года не будут аттестацией школьников, они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса.«Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы. По результатам учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа», - сказал министр.Напомним, ВПР проводят с 2015 года в конце учебного периода по отдельным учебным предметам. Их задача - оценка уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).