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17 апреля 2020, 17:03



Скелеты - в серию. Разработку 20 опытных образцов экзоскелетов компания «Норникель» планирует завершить до середины 2020 года.

- Промышленные образцы экзоскелетов сейчас находятся в стадии активных испытаний и доработки в условиях реального производства, - сообщил ТАСС первый заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» - финансовый директор Кирилл Матюшин. - К июлю мы планируем завершить итоговую версию, базовую в нашей линейке, и предсерийные партии в ограниченном количестве выпустить до конца года. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:238 Комплекс оборудования сейчас проходит испытания в условиях промышленного производства в Норильске. Он создан из легких и износостойких материалов, крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы применяются для профилактики травматизма и способствуют повышению производственной эффективности. Образцы экзоскелетов способны принимать на себя до 90% веса при массе образца около 18 кг. Экзоскелет позволяет снижать физические нагрузки на человека при выполнении тяжелых работ.- Промышленные образцы экзоскелетов сейчас находятся в стадии активных испытаний и доработки в условиях реального производства, - сообщил ТАСС первый заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» - финансовый директор Кирилл Матюшин. - К июлю мы планируем завершить итоговую версию, базовую в нашей линейке, и предсерийные партии в ограниченном количестве выпустить до конца года.Фото Дениса Кожевникова