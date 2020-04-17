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17 апреля 2020, 17:04

Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»?


На этот вопрос ответила начальник участка санитарной очистки управляющей компании «Жилкомсервис» Людмила Морозова. Она подчеркнула, что согласно постановлениям Госстроя УК обязаны чистить придомовую территорию - согласно кадастровому плану. Это в среднем 3 метра от дома, то есть пешеходная зона плюс проезд для транспорта, а не весь двор в качестве стоянки для транспорта, как настаивают автомобилисты.
Также необходимо расчищать подъездные пути для спецтехники. На этом непосредственные обязанности УК ограничиваются.
Механизированная очистка двора от снега обходится собственнику менее пяти рублей за квадратный метр. «Один час работы погрузчика стоит около 2,5 тысячи руб. и около 2 тысяч – самосвал. Люди этого не понимают, считают, что они очень много платят. На самом деле многое управляющая компания делает за свой счет», – такой арифметикой поделилась Людмила Морозова.
На вопрос, почему одни дворы освобождают от снега тщательнее, начальник участка отвечает – все дело в высоте крыльца. Во дворах, где они низкие, приходится вывозить больше снега еще до интенсивного таяния, чтобы избежать затопления. Только с территории «Жилкомсервиса» с начала года вывезено около 70 тысяч кубических метров снега, и это еще не предел. Людмила Морозова отмечает, что в прошлом году период механизированной уборки дворов закрыли только в середине июня.
Фото Ирины Яринской
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