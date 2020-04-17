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17 апреля 2020, 17:25



Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.

Вместе с этим власти регионов прорабатывают собственные списки системообразующих предприятий, готовя для них меры адресной поддержки. Российское правительство недавно подготовило новый, расширенный перечень. Власти будут следить за финансовым состоянием этих компаний и при необходимости оказывать поддержку. Пока в опубликованном в прессе списке указано 646 компаний со всех уголков страны. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:301 Перечень системообразующих предприятий окончательно еще не утвержден. В ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил вчера, что документ еще будет изменен - планируется доработать параметры правительственного списка, убедиться, что в нем находятся «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые будут соответствовать четким критериям.Вместе с этим власти регионов прорабатывают собственные списки системообразующих предприятий, готовя для них меры адресной поддержки. Российское правительство недавно подготовило новый, расширенный перечень. Власти будут следить за финансовым состоянием этих компаний и при необходимости оказывать поддержку. Пока в опубликованном в прессе списке указано 646 компаний со всех уголков страны.Фото Дениса Кожевникова