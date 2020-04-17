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17 апреля 2020, 18:47



Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев.

«Пару недель назад управляющие компании столкнулись с нехваткой дезинфицирующих средств, но благодаря помощи компании «Норникель» проблему удалось оперативно решить. Сейчас эта работа по дезинфекции проводится в плановом режиме», - подчеркнул Дмитрий Карасёв. Продолжается сезонная деятельность управляющих компаний по вывозу снега с придомовых территорий. Как сообщила депутат Надежда Оробинская, которая является руководителем управляющей компании «СеверныйБыт», в районе Талнах снегоуборка ведётся в две смены – количество выпавших осадков значительно выше, чем в прошлом году. Ситуацию с дезинфекцией подъездов жилых домов и снегоуборкой депутаты постоянно контролируют и оперативно реагируют на обращения норильчан. Председатель комиссии обратил внимание коллег на проблему, с которой управляющие компании столкнулись в начале апреля – из-за недельного «простоя» касс РКЦ снизилась собираемость платежей, что негативно отражается на деятельности УК. «Сейчас РКЦ работает в плановом режиме и деньги начали поступать на счета управляющих компаний, но прошу вас, коллеги, активизировать работу с населением по разъяснению возможностей онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг», - отметил Дмитрий Карасёв. Ещё одна проблема – недавний шторм, который повредил больше 20 кровель в Центральном районе Норильска. Сейчас управляющие компании считают ущерб и составляют сметы на проведение восстановительных работ. Предполагается, что средства на ремонт кровель будут выделены из резервного фонда. «Хочу подчеркнуть, что все работы в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, которые запланированы на этот год, будут выполнены. По многим из них уже проводятся конкурсные процедуры. Однако, как и раньше, нам необходимо держать руку на пульсе и осуществлять депутатский контроль, а также оперативно вносить корректировки в действующие муниципальные программы и титульный список ремонтных работ в жилых домах. Пока действует режим самоизоляции, работать над этим будем дистанционно», - резюмировал итоги онлайн-заседания председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:226 Как сообщил председатель комиссии Дмитрий Карасёв, несмотря на действующий режим самоизоляции, работа в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства ведётся в штатном режиме. Он рассказал также о мерах, которые сегодня предпринимаются муниципалитетом, Заполярным филиалом «Норникеля» и управляющими компаниями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, особое внимание сейчас уделяется дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах – контактные поверхности (перила, кнопки в лифтах, почтовые ящики, дверные ручки и т. д.) ежедневно обрабатываются дезинфицирующими растворами.«Пару недель назад управляющие компании столкнулись с нехваткой дезинфицирующих средств, но благодаря помощи компании «Норникель» проблему удалось оперативно решить. Сейчас эта работа по дезинфекции проводится в плановом режиме», - подчеркнул Дмитрий Карасёв.Продолжается сезонная деятельность управляющих компаний по вывозу снега с придомовых территорий. Как сообщила депутат Надежда Оробинская, которая является руководителем управляющей компании «СеверныйБыт», в районе Талнах снегоуборка ведётся в две смены – количество выпавших осадков значительно выше, чем в прошлом году.Ситуацию с дезинфекцией подъездов жилых домов и снегоуборкой депутаты постоянно контролируют и оперативно реагируют на обращения норильчан.Председатель комиссии обратил внимание коллег на проблему, с которой управляющие компании столкнулись в начале апреля – из-за недельного «простоя» касс РКЦ снизилась собираемость платежей, что негативно отражается на деятельности УК.«Сейчас РКЦ работает в плановом режиме и деньги начали поступать на счета управляющих компаний, но прошу вас, коллеги, активизировать работу с населением по разъяснению возможностей онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг», - отметил Дмитрий Карасёв.Ещё одна проблема – недавний шторм, который повредил больше 20 кровель в Центральном районе Норильска. Сейчас управляющие компании считают ущерб и составляют сметы на проведение восстановительных работ. Предполагается, что средства на ремонт кровель будут выделены из резервного фонда.«Хочу подчеркнуть, что все работы в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, которые запланированы на этот год, будут выполнены. По многим из них уже проводятся конкурсные процедуры. Однако, как и раньше, нам необходимо держать руку на пульсе и осуществлять депутатский контроль, а также оперативно вносить корректировки в действующие муниципальные программы и титульный список ремонтных работ в жилых домах. Пока действует режим самоизоляции, работать над этим будем дистанционно», - резюмировал итоги онлайн-заседания председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.Фото Владимира Макушкина