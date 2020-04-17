Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43267

17 апреля 2020, 19:17



Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.

Отправление в ежедневные походы происходит на платформе WhatsApp. Дети дистанционно выполняют задания, играют и общаются в чате. Все желающие отправиться в онлайн-экспедицию-квест смогут попасть в следующие группы. Участие в дистанционных музейных занятиях бесплатно, запись в команды производится по заявлению родителей будущего первооткрывателя по телефонам: 89039296458 и 89059772224. Подробнее на сайте norilskmuseum.ru.

Просмотров:219 Музей Норильска предложил детям 7-11 лет новый дистанционный формат занятий. Пять школьных команд уже приняли участие в пятидневной экспедиции-квесте по окрестностям Норильска. Онлайн-гидами и наставниками для юных первооткрывателей стали музейные педагоги.Отправление в ежедневные походы происходит на платформе WhatsApp. Дети дистанционно выполняют задания, играют и общаются в чате.Все желающие отправиться в онлайн-экспедицию-квест смогут попасть в следующие группы. Участие в дистанционных музейных занятиях бесплатно, запись в команды производится по заявлению родителей будущего первооткрывателя по телефонам: 89039296458 и 89059772224. Подробнее на сайте norilskmuseum.ru.