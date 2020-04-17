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17 апреля 2020, 20:16



Норильчан просят воздержаться от рыбалки.

Администрация города напоминает: в соответствии с указом губернатора Красноярского края в Норильске по-прежнему действует режим самоизоляции. В связи с этим любителей подлёдной рыбалки просят воздержаться от поездок на водоёмы. Стоит отметить, что последние изменения в указе о самоизоляции позволили выходить на прогулки во дворе с младенцами в закрытых колясках, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе, посещать больных родственников и так далее. Однако рыбалка в этот список не попадает. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:231 Администрация города напоминает: в соответствии с указом губернатора Красноярского края в Норильске по-прежнему действует режим самоизоляции. В связи с этим любителей подлёдной рыбалки просят воздержаться от поездок на водоёмы.Стоит отметить, что последние изменения в указе о самоизоляции позволили выходить на прогулки во дворе с младенцами в закрытых колясках, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе, посещать больных родственников и так далее. Однако рыбалка в этот список не попадает.Фото Владимира Макушкина