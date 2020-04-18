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18 апреля 2020, 12:51



Встречаем Пасху дома.

Святейший патриарх Кирилл благословил отмечать праздник Пасхи дома, смотреть службу онлайн и самим благословлять пасхальную трапезу. Освятить куличи и пасхи в домашних условиях можно, трижды пропев тропарь Пасхи и окропив их святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Напомним, в пасхальную ночь по инициативе православного журнала «Фома» пройдёт акция #окнаПасхи. Она объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. Принять участие в акции просто. Для этого в полночь 19 апреля зажгите дома свечу и поставьте её на окно. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:374 Норильские храмы закрыты для прихожан на основании предписания Роспотребнадзора. Причина – пандемия коронавируса.Святейший патриарх Кирилл благословил отмечать праздник Пасхи дома, смотреть службу онлайн и самим благословлять пасхальную трапезу. Освятить куличи и пасхи в домашних условиях можно, трижды пропев тропарь Пасхи и окропив их святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».Напомним, в пасхальную ночь по инициативе православного журнала «Фома» пройдёт акция #окнаПасхи. Она объединит православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях. Принять участие в акции просто. Для этого в полночь 19 апреля зажгите дома свечу и поставьте её на окно.Фото Ирины Даниленко