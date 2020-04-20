Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43270

20 апреля 2020, 10:19



По данным Роспотребнадзора, к утру понедельника в Норильске по-прежнему трое заболевших коронавирусом.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Краевой минздрав рекомендует жителям края при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции. В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы медицинских служб и мерах профилактики.

Просмотров:109 За все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 300 человек (+24 человека за воскресенье), из них 17 пациентов (+0 за сутки) уже вылечили. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 33 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,7%.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Краевой минздрав рекомендует жителям края при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы медицинских служб и мерах профилактики.