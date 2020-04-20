Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43271

20 апреля 2020, 10:29



Читатели "Заполярной Правды", живущие в разных городах и странах, прислали свои фотографии, запечатлевшие их участие в акции #окнаПасхи.

Свои фото в "Заполярку" прислала из Москвы семья известного композитора Бориса Вершинина, а также родные известного норильского поэта Эдуарда Нонина, живущие в Израиле, московская правнучка писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского, а также бывшие норильчане, ныне проживающие в Пятигорске, Кисловодске, Сланцах, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на- Дону, Новосибирске, Анапе, Йошкар-Оле. Самыми активными стали норильские читатели "Заполярки", которые так решили поздравить и всех своих земляков с праздником Пасхи. Фото Дениса Кожевникова. Больше фотографий на страницах "Заполярки" в социальных сетях Фейсбук и Инстаграмм

Просмотров:100 Акция была объявлена журналом "Фома". В её рамках в пасхальную ночь верующие поставили свечи и лампады у своих окон в честь праздника и в знак того, что, даже не находясь в храмах во время карантина, люди едины в своей вере в Воскресение Христово и готовы нести его свет миру.Свои фото в "Заполярку" прислала из Москвы семья известного композитора Бориса Вершинина, а также родные известного норильского поэта Эдуарда Нонина, живущие в Израиле, московская правнучка писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского, а также бывшие норильчане, ныне проживающие в Пятигорске, Кисловодске, Сланцах, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на- Дону, Новосибирске, Анапе, Йошкар-Оле. Самыми активными стали норильские читатели "Заполярки", которые так решили поздравить и всех своих земляков с праздником Пасхи.Фото Дениса Кожевникова. Больше фотографий на страницах "Заполярки" в социальных сетях Фейсбук и Инстаграмм