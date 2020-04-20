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20 апреля 2020, 10:38



На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с непростой ситуацией, складывающейся из-за распространения новой коронавирусной инфекции, высока вероятность того, что этим летом мы откажемся от отдыха таймырских школьников на Черноморском побережье и юге Красноярского края. Поэтому нам необходимо поменять программу летнего детского отдыха, разработать другие его форматы», – отметил Евгений Вершинин, обращаясь к участникам совещания. Глава муниципального района также подчеркнул, что уже сейчас необходимо начать работу по подготовке пришкольных площадок. При этом особое внимание, по его мнению, следует уделить рабочей нагрузке, а также периодичности отпусков учителей, педагогов дополнительного образования и обслуживающего персонала. Далее участники совещания доложили Евгению Вершинину о текущей ситуации по организации ранее запланированного детского отдыха, рассказали об уже заключенных муниципальных контрактах, возможностях переноса сроков их исполнения или их расторжения. По окончании совещания глава района поручил собравшимся в ближайшее время предложить варианты организации летнего детского отдыха на территории Дудинки, а также разработать механизмы реализации этих вариантов. После этого состоится их обсуждение и будет принято наиболее оптимальное решение. Фото с официального сайта лагеря "Вита"

Просмотров:86 В заполярной столице глава Таймыра Евгений Вершинин обсудил со своими заместителями по профильным направлениям и начальниками подразделений администрации муниципального района альтернативы организации детского отдыха при возможной отмене выезда таймырских школьников в летние оздоровительные лагеря.«В связи с непростой ситуацией, складывающейся из-за распространения новой коронавирусной инфекции, высока вероятность того, что этим летом мы откажемся от отдыха таймырских школьников на Черноморском побережье и юге Красноярского края. Поэтому нам необходимо поменять программу летнего детского отдыха, разработать другие его форматы», – отметил Евгений Вершинин, обращаясь к участникам совещания.Глава муниципального района также подчеркнул, что уже сейчас необходимо начать работу по подготовке пришкольных площадок. При этом особое внимание, по его мнению, следует уделить рабочей нагрузке, а также периодичности отпусков учителей, педагогов дополнительного образования и обслуживающего персонала.Далее участники совещания доложили Евгению Вершинину о текущей ситуации по организации ранее запланированного детского отдыха, рассказали об уже заключенных муниципальных контрактах, возможностях переноса сроков их исполнения или их расторжения.По окончании совещания глава района поручил собравшимся в ближайшее время предложить варианты организации летнего детского отдыха на территории Дудинки, а также разработать механизмы реализации этих вариантов. После этого состоится их обсуждение и будет принято наиболее оптимальное решение.Фото с официального сайта лагеря "Вита"