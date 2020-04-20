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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:14 Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля.
11:01 Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».
10:38 На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в условиях распространения коронавирусной инфекции.
10:29 Читатели "Заполярной Правды", живущие в разных городах и странах, прислали свои фотографии, запечатлевшие их участие в акции #окнаПасхи.
10:19 По данным Роспотребнадзора, к утру понедельника в Норильске по-прежнему трое заболевших коронавирусом.
12:51 Встречаем Пасху дома.
20:16 Норильчан просят воздержаться от рыбалки.
19:17 Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.
18:47 Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев.
17:25 Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.
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