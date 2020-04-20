Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43273

20 апреля 2020, 11:01



Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».

Между АРН и компанией «Аудит-Инвест-Консалтинг» заключен договор на оказание информационно-консультационных услуг малому и среднему бизнесу. Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца предприниматели могут бесплатно обратиться за профессиональными бухгалтерскими и юридическими услугами. В частности, компания проведет экспертную оценку договоров, поможет в ведении кадрового и бухучета, составлении налоговой и финансовой отчетности, решении вопросов по предоставлению налоговых льгот; проконсультирует в части изменения законодательства и подачи документов в контролирующие органы, реструктуризации кредитов и пересмотра договоров аренды. «С 27 марта на базе Агентства развития Норильска работает горячая линия для предпринимателей. Поступило уже порядка тысячи звонков, и более 30% обратившихся говорили о необходимости получения бесплатной квалифицированной бухгалтерской и юридической помощи. Агентство взяло расходы на себя, и мы надеемся, что такая мера позволит предпринимателям снять часть вопросов», - рассказал руководитель направления «Развитие бизнес-среды» АРН Сергей Ваганов. Специалисты окажут всестороннюю помощь по будням с 12.00 до 17.00 по телефонам: 46-00-16, 8-902-944-23-73 и 8-903-989-84-27. Телефон горячей линии АРН 8-913-499-08-01.

Просмотров:44 Проект направлен на поддержку предпринимательства в условиях непростой экономической ситуации.Между АРН и компанией «Аудит-Инвест-Консалтинг» заключен договор на оказание информационно-консультационных услуг малому и среднему бизнесу. Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца предприниматели могут бесплатно обратиться за профессиональными бухгалтерскими и юридическими услугами.В частности, компания проведет экспертную оценку договоров, поможет в ведении кадрового и бухучета, составлении налоговой и финансовой отчетности, решении вопросов по предоставлению налоговых льгот; проконсультирует в части изменения законодательства и подачи документов в контролирующие органы, реструктуризации кредитов и пересмотра договоров аренды.«С 27 марта на базе Агентства развития Норильска работает горячая линия для предпринимателей. Поступило уже порядка тысячи звонков, и более 30% обратившихся говорили о необходимости получения бесплатной квалифицированной бухгалтерской и юридической помощи. Агентство взяло расходы на себя, и мы надеемся, что такая мера позволит предпринимателям снять часть вопросов», - рассказал руководитель направления «Развитие бизнес-среды» АРН Сергей Ваганов.Специалисты окажут всестороннюю помощь по будням с 12.00 до 17.00 по телефонам: 46-00-16, 8-902-944-23-73 и 8-903-989-84-27.Телефон горячей линии АРН 8-913-499-08-01.