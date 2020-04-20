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20 апреля 2020, 12:15



В Красноярске откроется первый центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.

Накануне открытия в центре побывали главные врачи нескольких поликлиник краевого центра, представители Красноярского медуниверситета и замминистра здравоохранения региона Марина Бичурина. «Эпидемия развивается по своим законам. К сожалению, Красноярский край – не исключение, – отметила замминистра. – В основном, мы госпитализируем заболевших пациентов в стационар. Мы знаем, что 80 процентов случаев – это либо малосимптомное, либо легкое течение заболевания, остальные пациенты нуждаются в стационарном лечении. Для того чтобы понять, кто может принимать терапию на дому, необходимо провести диагностику. Подобные центры создаются для того, чтобы разгрузить приемные покои стационаров и контролировать состояние пациентов, которые находятся на дому». Задача работы центра КТ-диагностики – маршрутизация пациентов с симптомами заболевания. Главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов прокомментировал: «В работе будут задействованы врачи-терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентген-лаборант, специалисты клинико-диагностической лаборатории. Медики будут работать круглосуточно, посменно. Пациентов будут направлять в центр в первую очередь участковые терапевты. Если при лечении на дому у пациента происходит ухудшение состояния здоровья, есть подозрения на COVID-19, его направят сюда санитарным автотранспортом». В центре сделают развернутый и биохимический анализ крови, электрокардиографию, пульсоксиметрию. Главное исследование – компьютерная томография, которая позволяет на ранних этапах выявить признаки вирусной пневмонии. Главный пульмонолог ФСНКЦ ФМБА России Александр Аристов подчеркнул: «Благодаря компьютерной томограмме мы совершенно точно можем сказать, первое – есть поражение легких или нет. Второе – какой этиологии. Третье – мы можем точно определить этапы и степень поражения легких». После полного обследования врачи центра будут определять тактику и место проведения терапии – амбулаторно с соблюдением режима изоляции на дому или с госпитализацией для лечения в условиях стационара. Принимать пациентов центр начнет сегодня, 20 апреля. Пропускная способность – около 40 исследований в сутки. На сегодняшний день центр амбулаторной КТ-диагностики на базе ФСНКЦ ФМБА России – первый и пока единственный в Красноярске. В перспективе и при необходимости в краевом центре организуют еще несколько подобных структур. Фото с официального сайта Красноярского края

Просмотров:341 В Федеральном Сибирском научно–клиническом центре ФМБА России откроется первый в Красноярске центр амбулаторной КТ-диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном краевом портале. На основе результатов исследований специалисты будут принимать решение о дальнейшей схеме ведения больных.Накануне открытия в центре побывали главные врачи нескольких поликлиник краевого центра, представители Красноярского медуниверситета и замминистра здравоохранения региона Марина Бичурина. «Эпидемия развивается по своим законам. К сожалению, Красноярский край – не исключение, – отметила замминистра. – В основном, мы госпитализируем заболевших пациентов в стационар. Мы знаем, что 80 процентов случаев – это либо малосимптомное, либо легкое течение заболевания, остальные пациенты нуждаются в стационарном лечении. Для того чтобы понять, кто может принимать терапию на дому, необходимо провести диагностику. Подобные центры создаются для того, чтобы разгрузить приемные покои стационаров и контролировать состояние пациентов, которые находятся на дому».Задача работы центра КТ-диагностики – маршрутизация пациентов с симптомами заболевания.Главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов прокомментировал: «В работе будут задействованы врачи-терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентген-лаборант, специалисты клинико-диагностической лаборатории. Медики будут работать круглосуточно, посменно. Пациентов будут направлять в центр в первую очередь участковые терапевты. Если при лечении на дому у пациента происходит ухудшение состояния здоровья, есть подозрения на COVID-19, его направят сюда санитарным автотранспортом».В центре сделают развернутый и биохимический анализ крови, электрокардиографию, пульсоксиметрию. Главное исследование – компьютерная томография, которая позволяет на ранних этапах выявить признаки вирусной пневмонии.Главный пульмонолог ФСНКЦ ФМБА России Александр Аристов подчеркнул: «Благодаря компьютерной томограмме мы совершенно точно можем сказать, первое – есть поражение легких или нет. Второе – какой этиологии. Третье – мы можем точно определить этапы и степень поражения легких».После полного обследования врачи центра будут определять тактику и место проведения терапии – амбулаторно с соблюдением режима изоляции на дому или с госпитализацией для лечения в условиях стационара.Принимать пациентов центр начнет сегодня, 20 апреля. Пропускная способность – около 40 исследований в сутки. На сегодняшний день центр амбулаторной КТ-диагностики на базе ФСНКЦ ФМБА России – первый и пока единственный в Красноярске. В перспективе и при необходимости в краевом центре организуют еще несколько подобных структур.Фото с официального сайта Красноярского края