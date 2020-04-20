Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43276

20 апреля 2020, 12:48



Стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодежных проектов.

- «Арт-парад» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере поддержки молодежного творчества и молодежных субкультур; - «Добровольчество» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития добровольчества в молодежной среде; - «Волонтеры Победы» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи; - «Ассоциация военно-патриотических клубов» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития и сохранения исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского образования и военно-патриотического воспитания, а также исторической реконструкции; - «Моя территория» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере благоустройства территории через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, а также организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников; - «Объединение спортивной молодежи» - проекты, направленные на пропаганду студенческого спорта и здорового образа жизни, а также развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса; - «Информационный поток» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в информационное сопровождение и публичное освещение молодежных мероприятий; - «Открытые пространства» – проекты, направленные на создание условий для работы, учебы молодых людей, а также неформального образования молодежи; - «Киберспорт» – проекты, направленные на содействие развитию спортивных соревнований с использованием компьютерных технологий; - «Молодые семьи» - проекты, направленные на реализацию мероприятий в отношении молодых семей и молодых специалистов, работающих с семьями; - «Российское движение школьников» (включая движение «Юнармия») – проекты, направленные на развитие движения, создание условий для развития и воспитания школьников. Получить консультацию по участию в конкурсе можно по телефонам 8-903-989-80-01, 8-913-493-63-41 или по электронной почте ump@norilsk-city.ru, 89039897001@list.ru. Отметим, за 7 лет в конкурсе приняли участие более 220 молодых людей. За это время победителями конкурса стали 42 человека.

Просмотров:286 В 2020 году призовой фонд конкурса составляет 600 000 рублей. Авторы проектов-победителей получат до 100 тысяч на реализацию своих идей. Конкурс проводится по приоритетным направлениям в области молодежной политики:- «Арт-парад» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере поддержки молодежного творчества и молодежных субкультур;- «Добровольчество» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития добровольчества в молодежной среде;- «Волонтеры Победы» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи;- «Ассоциация военно-патриотических клубов» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития и сохранения исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского образования и военно-патриотического воспитания, а также исторической реконструкции;- «Моя территория» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере благоустройства территории через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, а также организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников;- «Объединение спортивной молодежи» - проекты, направленные на пропаганду студенческого спорта и здорового образа жизни, а также развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса;- «Информационный поток» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в информационное сопровождение и публичное освещение молодежных мероприятий;- «Открытые пространства» – проекты, направленные на создание условий для работы, учебы молодых людей, а также неформального образования молодежи;- «Киберспорт» – проекты, направленные на содействие развитию спортивных соревнований с использованием компьютерных технологий;- «Молодые семьи» - проекты, направленные на реализацию мероприятий в отношении молодых семей и молодых специалистов, работающих с семьями;- «Российское движение школьников» (включая движение «Юнармия») – проекты, направленные на развитие движения, создание условий для развития и воспитания школьников.Получить консультацию по участию в конкурсе можно по телефонам 8-903-989-80-01, 8-913-493-63-41 или по электронной почте ump@norilsk-city.ru, 89039897001@list.ru.Отметим, за 7 лет в конкурсе приняли участие более 220 молодых людей. За это время победителями конкурса стали 42 человека.