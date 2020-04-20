Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43277

20 апреля 2020, 12:52



Льготы и выплаты продлят автоматически. Речь о мерах соцподдержки, которые требуют сведений о доходах.

- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом доходов; - пособие на ребенка; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; - ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды. Продлению в автоматическом режиме подлежат выплаты с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Получателям льгот обращаться в органы социальной защиты не требуется. Срок действия жилищной субсидии будет пролонгирован на 6 месяцев текущего года. Выплата пособия на ребенка будет продлена на 12 месяцев, но не более достижения ребенком возраста 16 лет. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка детям, достигшим возраста 1 (или 1,5 года), продлевается до достижения ребенком возраста 2 лет. Детям, достигшим возраста 2 лет, выплата продлевается до достижения ребенком возраста 3 лет. Автоматическая пролонгация льгот позволит снизить риск заболевания в период распространения коронавирусной инфекции. Такой порядок будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прием посетителей клиентской службой управления социальной защиты населения по городу Норильску ведется только по предварительной записи через сайт министерства социальной политики Красноярского края (https://szn24.ru) или по телефонам 46-14-41, 46-19-82. Фото из открытого источника

Просмотров:210 В соответствии с постановлением правительства Красноярского края автоматически будут продлеваться те меры социальной поддержки, для продления которых раз в полгода или раз в год необходимо предоставлять сведения о доходах. К таким социальным выплатам относятся:- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом доходов;- пособие на ребенка;- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;- ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды.Продлению в автоматическом режиме подлежат выплаты с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Получателям льгот обращаться в органы социальной защиты не требуется.Срок действия жилищной субсидии будет пролонгирован на 6 месяцев текущего года. Выплата пособия на ребенка будет продлена на 12 месяцев, но не более достижения ребенком возраста 16 лет. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка детям, достигшим возраста 1 (или 1,5 года), продлевается до достижения ребенком возраста 2 лет. Детям, достигшим возраста 2 лет, выплата продлевается до достижения ребенком возраста 3 лет.Автоматическая пролонгация льгот позволит снизить риск заболевания в период распространения коронавирусной инфекции. Такой порядок будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прием посетителей клиентской службой управления социальной защиты населения по городу Норильску ведется только по предварительной записи через сайт министерства социальной политики Красноярского края (https://szn24.ru) или по телефонам 46-14-41, 46-19-82.Фото из открытого источника