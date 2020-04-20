Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43278

20 апреля 2020, 13:45



На 12.50 понедельника в Норильске зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационар поступили двое новых пациентов.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Просмотров:2370 Об этом сообщается на официальном сайте города. На карантине находятся 85 норильчан, из которых за последние сутки взяты – 31. Сняты с карантина 200 человек. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.