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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:35 В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных.
16:23 В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.
15:53 Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы».
15:53 Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.
15:52 На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа».
15:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.
14:56 В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей.
14:15 Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.
14:03 В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн».
13:46 Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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