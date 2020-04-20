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20 апреля 2020, 13:46



Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.

Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:391 Такое решение принято на заседании оперативного штаба при губернаторе Красноярского края по предупреждению распространения кронавирусной инфекции. Посещение городского кладбища прекращено с оговоркой – это не относится к случаям плановых захоронений.Фото из архива "Заполярной Правды"