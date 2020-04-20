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20 апреля 2020, 14:03

В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн».


Добровольцы «Поискового движения России» запустили проект «Судьба солдата. Онлайн» по сбору заявок на установление фронтовой судьбы родственников погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оставить заявку на поиск можно, заполнив онлайн-форму vk.cc/asdpS6. Также заявка доступна на сайте «Поискового движения России» rf-poisk.ru, а также в аккаунтах в социальных сетях – vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf.
Режим самоизоляции – это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома, считают организаторы проекта. Ведь при заполнении заявки может быть важна любая информация. Например, номер полевой почты или фронтовые письма. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить, – ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно. Обязательно нужно указать личные контакты – телефон, e-mail, чтобы с родными могли связаться поисковики.
«В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных. С 2019 года мы реализуем проект совместно с ОНФ, и только с начала этого года у нас в работе более 700 заявок, – отметила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. – Поскольку коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне».
Проект «Судьба солдата» запущен при поддержке Фонда президентских грантов в 2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народного фронта «За Россию!».
«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1 428 поисковых отрядов. За 7 лет поисковики захоронили порядка 150 тысяч советских солдат, установлено более восьми тысяч имен".
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