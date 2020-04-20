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20 апреля 2020, 14:15



Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что режим самоизоляции в России длится уже три недели. «Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Режим самоизоляции в Москве и в большинстве регионов России действует с конца марта. Он предполагает, что выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку, а также чтобы вынести мусор и выгулять собаку. Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими все дни до конца апреля. Большинство компаний и предприятий не работают, открыты продуктовые магазины, аптеки, банки и магазины, продающие товары первой необходимости. Фото из открытых источников

Просмотров:452 Заболеваемость COVID-19 в России на предстоящей неделе «выйдет на плато», полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что режим самоизоляции в России длится уже три недели.«Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).Режим самоизоляции в Москве и в большинстве регионов России действует с конца марта. Он предполагает, что выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку, а также чтобы вынести мусор и выгулять собаку.Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими все дни до конца апреля. Большинство компаний и предприятий не работают, открыты продуктовые магазины, аптеки, банки и магазины, продающие товары первой необходимости.Фото из открытых источников