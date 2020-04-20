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20 апреля 2020, 14:56

В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей.


Стартовал набор команды в центр цифрового образования детей «IT-куб», который уже этой осенью откроется в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса при поддержке красноярского детского технопарка «Кванториум». Об этом сообщается на сайте министерства образования края. В центре школьники будут обучаться по дополнительным общеразвивающим программам в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Среди основных требований к наставникам — владение языками программирования, увлечённость технологиями и IT-сферой, желание заниматься собственными проектами, а также любознательность и доброжелательность. До открытия педагогам предстоит пройти специальное обучение, составить и утвердить образовательные программы, принять участие в комплектовании своих кабинетов, а также познакомиться с опытом коллег из других городов страны, где подобные центры уже работают.
Сейчас объявлен приём заявок на должность наставников по шести направлениям, которые будут составлять основу деятельности норильского центра цифрового образования детей «IT-куб»:
- Программирование на Python / Яндекс.Лицей. Наставник должен уметь программировать на нескольких языках, хороший уровень Python. Необходимо иметь хороший кругозор по технологиям, в т.ч. понимать параллельное вычисление, сетевой стек, события;
- Java / IT-школа Samsung. Наставник должен владеть языками программирования. Желательно Java, C++, Kotlin или C#;
- VR/AR. У наставника должно быть общее понимание технологий панорамной съёмки, 3D-моделирования, программирования интерактивных приложений. Специалист будет развиваться по одному или по сразу обоим направлениям: больше про пространственный дизайн, идеи и интерактивность (максимум blueprints в Unity) или больше программирования (использование C# в Unity);
- Сетевое администрирование / Cisco. Наставник должен разбираться в компьютерном "железе", физическом и логическом построении сетей, маршрутизации, сетевых сервисах и протоколах, не бояться IoT;
- Кибергигиена. Требуется знание основ программирования (кодвардс), основ алгоритмики и логики (алгоритмика).
- Школа искусственного интеллекта. Требуется понимание принципов работы искусственного интеллекта.
Резюме и вопросы о вакансиях принимаются на официальную почту Itcube24@hotmail.com.
Напомним, центр «IT-куб» появится в Норильске в рамках реализации национального проекта «Образование». Ежегодно в нём бесплатно будут обучаться более 400 школьников. Финансирование проекта идёт из краевого и федерального бюджетов, а также при поддержке Агентства развития Норильска.
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