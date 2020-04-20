Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43283

20 апреля 2020, 15:50



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80. Фото Ирины Яринской

Просмотров:309 24 апреля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут заместитель начальника полиции норильского ОМВД по оперативной работе Виталий Цауня и врио заместителя начальника полиции норильского ОМВД Вадим Королёв. Они расскажут о профилактике правонарушений, охране общественного порядка и напомнят о мерах предосторожности в связи с появлением новых видов мошенничества в период распространения коронавируса.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.Фото Ирины Яринской