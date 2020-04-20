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20 апреля 2020, 15:52



На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа».



Просмотров:322 Впервые этот исследовательский труд таймырского этнографа, фольклориста Казимира Лабанаускаса был опубликован в 2004 году филиалом издательства «Просвещение» в Санкт-Петербурге. Автор подготовил рукопись в годы работы в Таймырском окружном центре народного творчества, теперь известного как Таймырский Дом народного творчества. Четверть века учёный собирал материалы по нганасанскому фольклору. А иллюстрациями стали рисунки знаменитого нганасанского художника-самородка Мотюмяку Турдагина. «Происхождение нганасанского народа» - итог исследований таймырского фольклориста и этнографа, который занимательно поведал о происхождении, материальной и духовной культуре древнего таймырского народа. Новый вариант издания дополнили этнические карты расселения коренных малочисленных народов Севера. Финансовую поддержку переизданию по инициативе ТДНТ оказала администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Книга, изданная тиражом 500 экземпляров, будет передана и в библиотеки Норильска. Её можно найти и на сайте Таймырского Дома народного творчества tdnt.org.