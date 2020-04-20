20 апреля 2020, 15:53



Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.

Норильская библиотечная система предлагает всем желающим, независимо от возраста, сочинить короткий рассказ в жанре юмористической фантастики. Объём произведения – не более 3 000 знаков. Жюри оценит соответствие жанру, оригинальность и юмор. Всем участникам конкурса необходимо будет прочитать своё произведение вслух, записав на видео. Записи принимают по адресу flash-lit@yandex.ru с пометкой «Конкурс короткого фантастического рассказа». Лучшие работы определят знатоки, среди которых и известный писатель-фантаст Леонид Кудрявцев. Победителям вручат книги и денежные призы: за 1-е место – 4 000 рублей, за 2-е – 2 000 и за 3-е – 1 500 рублей. Познакомиться с творениями конкурсантов можно будет на страницах социальных сетей ЦБС Норильска во время «Библионочи-2020».Фото Дениса Кожевникова