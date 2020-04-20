Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43286

20 апреля 2020, 15:53



Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы».



Просмотров:210 Старт назначен на 25 апреля, 16.00, на официальном сайте акции. Известные писатели, актёры, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны прочтут в эфире отрывки из любимых произведений времён Великой Отечественной войны, строки из писем и военной переписки, а затем передадут эстафету зрителям. Стать участниками онлайн-марафона могут все желающие, необходимо лишь до 20 апреля заполнить анкету и записать видеоролик с чтением любимого отрывка из письма или книги старшего поколения своей семьи. А с 25 апреля можно выложить видеозапись в любую социальную сеть с хештегом #75словПобеды. Обязательное условие - видеоролик должен длиться не больше минуты, а текст – содержать не менее 75 слов. В комментариях или описании ролика следует рассказать, чем текст важен для семьи участника. Самые запоминающиеся видео можно будет увидеть на странице акции. Завершится онлайн-марафон 9 Мая.