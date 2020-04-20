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20 апреля 2020, 15:53

Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы».


Старт назначен на 25 апреля, 16.00, на официальном сайте акции. Известные писатели, актёры, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны прочтут в эфире отрывки из любимых произведений времён Великой Отечественной войны, строки из писем и военной переписки, а затем передадут эстафету зрителям. Стать участниками онлайн-марафона могут все желающие, необходимо лишь до 20 апреля заполнить анкету и записать видеоролик с чтением любимого отрывка из письма или книги старшего поколения своей семьи. А с 25 апреля можно выложить видеозапись в любую социальную сеть с хештегом #75словПобеды. Обязательное условие - видеоролик должен длиться не больше минуты, а текст – содержать не менее 75 слов. В комментариях или описании ролика следует рассказать, чем текст важен для семьи участника. Самые запоминающиеся видео можно будет увидеть на странице акции. Завершится онлайн-марафон 9 Мая.

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    Список новостей

 20 апреля 2020 
18:35   В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных. 16:23   В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.
15:53   Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы». 15:53   Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.
15:52   На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа». 15:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.
14:56   В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей. 14:15   Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.
14:03   В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн». 13:46   Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.
13:45   На 12.50 понедельника в Норильске зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационар поступили двое новых пациентов. 12:52   Льготы и выплаты продлят автоматически. Речь о мерах соцподдержки, которые требуют сведений о доходах.
12:48   Стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодежных проектов. 12:15   В Красноярске откроется первый центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.
11:14   Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. 11:01   Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».
10:38   На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в условиях распространения коронавирусной инфекции. 10:29   Читатели "Заполярной Правды", живущие в разных городах и странах, прислали свои фотографии, запечатлевшие их участие в акции #окнаПасхи.
10:19   По данным Роспотребнадзора, к утру понедельника в Норильске по-прежнему трое заболевших коронавирусом.

 18 апреля 2020 
12:51   Встречаем Пасху дома.

 17 апреля 2020 
20:16   Норильчан просят воздержаться от рыбалки. 19:17   Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.
18:47   Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев. 17:25   Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.
17:04   Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»? 17:03   Скелеты - в серию. Разработку 20 опытных образцов экзоскелетов компания «Норникель» планирует завершить до середины 2020 года.
17:01   Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год. 16:40   Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.
16:34   Плюс один. В норильской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» уже трое пациентов. 15:36   В крае запущено мобильное приложение системы «112».
15:31   Норильские единороссы оказали поддержку врачам инфекционной больницы. 12:48   Житель Таймыра порыбачил на два миллиона рублей.
12:34   Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемую в присвоении более 800 тысяч рублей. 12:03   В этом году Парад Победы на Красной площади в Москве состоится не 9 мая.

 16 апреля 2020 
16:00   В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде. 15:55   Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40   За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое. 14:57   Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55   Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. 14:54   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31   Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500. 14:27   Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23   Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега. 12:55   В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
12:47   Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость. 10:33   Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.
10:33   В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

 15 апреля 2020 
17:47   В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения. 16:49   За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22   Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов.




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