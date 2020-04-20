Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43287
20 апреля 2020, 16:23

В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.


На территории Красноярского края введен запрет на любительскую и спортивную охоту на боровую и водоплавающую дичь. Исключение составляют только Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.
Такие меры приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
В минэкологии края отметили, что на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано более 115 тысяч охотников. При этом весенняя охота на пернатую дичь пользуется большой популярностью. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются, как правило, в ходе личного приема граждан, что противоречит введенному режиму самоизоляции и может послужить потенциальной угрозой распространения вируса и заражения значительного числа людей.
Кроме того, до объявления пандемии в целях охраны и воспроизводства гусей и боровой дичи представители научного сообщества рекомендовали ограничить охоту в весенний период на эти виды охотничьих ресурсов.
Начиная с 9 мая 2020 года сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения.
Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также в Норильске, имеют право охотиться на водоплавающую и боровую дичь в границах соответствующего муниципального района.
Фото vluki.ru
Просмотров:388
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 апреля 2020 
18:35   В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных. 16:23   В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.
15:53   Впервые ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в режиме онлайн-марафона «#75 слов Победы». 15:53   Норильчан приглашают стать участниками нового городского литературного конкурса.
15:52   На Таймыре переиздали уникальную книгу «Происхождение нганасанского народа». 15:50   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с представителями полиции.
14:56   В Норильске набирают педагогов в центр цифрового образования детей. 14:15   Пресс-секретарь президента России анонсировал «решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии.
14:03   В России стартовал проект «Судьба солдата. Онлайн». 13:46   Вход запрещен. До 30 апреля посещение городского кладбища прекращено.
13:45   На 12.50 понедельника в Норильске зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационар поступили двое новых пациентов. 12:52   Льготы и выплаты продлят автоматически. Речь о мерах соцподдержки, которые требуют сведений о доходах.
12:48   Стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодежных проектов. 12:15   В Красноярске откроется первый центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на COVID-19.
11:14   Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. 11:01   Агентство развития Норильска продолжает реализацию проекта «Бизнес-адаптация».
10:38   На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в условиях распространения коронавирусной инфекции. 10:29   Читатели "Заполярной Правды", живущие в разных городах и странах, прислали свои фотографии, запечатлевшие их участие в акции #окнаПасхи.
10:19   По данным Роспотребнадзора, к утру понедельника в Норильске по-прежнему трое заболевших коронавирусом.

 18 апреля 2020 
12:51   Встречаем Пасху дома.

 17 апреля 2020 
20:16   Норильчан просят воздержаться от рыбалки. 19:17   Лыжи с балкона, спички, компас и тушенка. Норильские школьники побывали на первой онлайн-экспедиции.
18:47   Депутаты на удалёнке. Сегодня состоялось онлайн-заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. В нём приняли участие 17 парламентариев. 17:25   Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в Арктике.
17:04   Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»? 17:03   Скелеты - в серию. Разработку 20 опытных образцов экзоскелетов компания «Норникель» планирует завершить до середины 2020 года.
17:01   Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год. 16:40   Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.
16:34   Плюс один. В норильской инфекционной больнице с диагнозом «коронавирус» уже трое пациентов. 15:36   В крае запущено мобильное приложение системы «112».
15:31   Норильские единороссы оказали поддержку врачам инфекционной больницы. 12:48   Житель Таймыра порыбачил на два миллиона рублей.
12:34   Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемую в присвоении более 800 тысяч рублей. 12:03   В этом году Парад Победы на Красной площади в Москве состоится не 9 мая.

 16 апреля 2020 
16:00   В тундре не огороженной. В Дудинке полицейские привлекли к ответственности водителя, в третий раз задержанного за управление снегоходом в нетрезвом виде. 15:55   Весна идёт. В целях обеспечения безопасного движения транспорта, в связи с подъёмом уровня воды закрыта ледовая переправа через реку Дудинка.
15:40   За последние сутки в крае заболели коронавирусом ещё 60 человек, из которых 38 – в Красноярске. В Норильске по-прежнему в стационаре двое. 14:57   Будущее - в партнёрстве. Разработка льгот для арктических инвесторов продолжается.
14:55   Даёшь газу! Крупный бизнес, разрабатывающий арктические недра, примет участие в строительстве ледокольного флота России. 14:54   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась крупной денежной суммы после телефонного разговора.
14:31   Реновация авиации. Авиацию Красноярья в этом году ожидает обновление. Прорабатывается вопрос о приобретении трёх воздушных судов типа АТР-72-500. 14:27   Правительство России начало рассматривать строительство железнодорожных магистралей до Севморпути.
14:23   Горячая пора. Для жилищников наступает напряжённое время активного вывоза снега. 12:55   В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.
12:47   Норильчанин не дождался шин из Ленобласти и отсудил двойную стоимость. 10:33   Владимир Путин поручил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную финансовую помощь государства.
10:33   В пасхальную ночь в условиях карантина православные зажгут свечи в окнах.

 15 апреля 2020 
17:47   В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения. 16:49   За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22   Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх