Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43287

20 апреля 2020, 16:23



В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.

Такие меры приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В минэкологии края отметили, что на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано более 115 тысяч охотников. При этом весенняя охота на пернатую дичь пользуется большой популярностью. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются, как правило, в ходе личного приема граждан, что противоречит введенному режиму самоизоляции и может послужить потенциальной угрозой распространения вируса и заражения значительного числа людей. Кроме того, до объявления пандемии в целях охраны и воспроизводства гусей и боровой дичи представители научного сообщества рекомендовали ограничить охоту в весенний период на эти виды охотничьих ресурсов. Начиная с 9 мая 2020 года сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения. Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также в Норильске, имеют право охотиться на водоплавающую и боровую дичь в границах соответствующего муниципального района. Фото vluki.ru

Просмотров:388 На территории Красноярского края введен запрет на любительскую и спортивную охоту на боровую и водоплавающую дичь. Исключение составляют только Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.Такие меры приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.В минэкологии края отметили, что на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано более 115 тысяч охотников. При этом весенняя охота на пернатую дичь пользуется большой популярностью. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются, как правило, в ходе личного приема граждан, что противоречит введенному режиму самоизоляции и может послужить потенциальной угрозой распространения вируса и заражения значительного числа людей.Кроме того, до объявления пандемии в целях охраны и воспроизводства гусей и боровой дичи представители научного сообщества рекомендовали ограничить охоту в весенний период на эти виды охотничьих ресурсов.Начиная с 9 мая 2020 года сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения.Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также в Норильске, имеют право охотиться на водоплавающую и боровую дичь в границах соответствующего муниципального района.Фото vluki.ru