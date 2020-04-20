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20 апреля 2020, 18:35



В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях - Григории и Марфе Сапрыкиных.

В наших библиотеках хранятся два издания сборника «…И вся жизнь», составителем которого была их подвижница дочь. Переизданная книга со множеством фотографий, документов, воспоминаний, статей из городских газет о чете Сапрыкиных вышла в 2003 году в серии «Библиотека "Норильского никеля" и была подарена городу в год его золотого юбилея. Рассказы Ольги Сапрыкиной о родителях опубликованы и в одном из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе…». В начале 2000-х Ольга Григорьевна покинула Норильск, переехав в город Ярцево Смоленской области, чтобы быть ближе к старшей сестре Галине, которую вскоре проводила в последний путь. Ольга Григорьевна - истинный патриот Норильска, всегда была в курсе норильских событий, живо интересовалась новостями из родного города. Последний раз она приезжала навестить Норильск в 2012 году и постаралась встретиться с оставшимися в городе друзьями, среди которых был и известный норильский геолог Владлик Кургин. Она нередко была участницей задушевных встреч с земляками и коллегами в Смоленске и Москве, щедро делилась своими воспоминаниями о норильской истории, продолжала передавать семейные архивы в Норильск. Трудно поверить, что ее, всегда такой оптимистичной, подтянутой и со вкусом одетой, уже нет среди нас. Её не стало на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Она не хотела верить, что неизлечимо больна, до последних дней умела радоваться жизни и дарить добро другим. Своей семьи у Ольги Григорьевны не было, но ею стали многочисленные товарищи и знакомые - истинная норильская родня. Они оказали большую помощь в организации ее похорон в Ярцево, куда не смогли приехать из-за карантина близкие родственники из Минска. Завершилась еще одна яркая норильская судьба. Пусть деятельная жизнь истинной норильчанки Ольги Григорьевны Сапрыкиной станет примером бережного отношения к истории родного города и памяти своих близких. Светлая ей память! На фото: Ольга Сапрыкина и Владлик Кургин Фото из архива Ирины Даниленко

Просмотров:374 Ольга Григорьевна Сапрыкина - коренная норильчанка, ветеран института «Норильскпроект», в начале 2000-х стала инициатором уникального сборника об отце – именитом геологе, почетном гражданине Норильска, и маме, известной заведующей первым норильским детсадом. Памяти Григория и Марфы Сапрыкиных можно поклониться у мемориальной доски на Ленинском проспекте, 2, и на погосте Голиково, где они упокоились, прожив в любви и радости более 65 лет.В наших библиотеках хранятся два издания сборника «…И вся жизнь», составителем которого была их подвижница дочь.Переизданная книга со множеством фотографий, документов, воспоминаний, статей из городских газет о чете Сапрыкиных вышла в 2003 году в серии «Библиотека "Норильского никеля" и была подарена городу в год его золотого юбилея. Рассказы Ольги Сапрыкиной о родителях опубликованы и в одном из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе…».В начале 2000-х Ольга Григорьевна покинула Норильск, переехав в город Ярцево Смоленской области, чтобы быть ближе к старшей сестре Галине, которую вскоре проводила в последний путь. Ольга Григорьевна - истинный патриот Норильска, всегда была в курсе норильских событий, живо интересовалась новостями из родного города. Последний раз она приезжала навестить Норильск в 2012 году и постаралась встретиться с оставшимися в городе друзьями, среди которых был и известный норильский геолог Владлик Кургин. Она нередко была участницей задушевных встреч с земляками и коллегами в Смоленске и Москве, щедро делилась своими воспоминаниями о норильской истории, продолжала передавать семейные архивы в Норильск.Трудно поверить, что ее, всегда такой оптимистичной, подтянутой и со вкусом одетой, уже нет среди нас. Её не стало на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Она не хотела верить, что неизлечимо больна, до последних дней умела радоваться жизни и дарить добро другим. Своей семьи у Ольги Григорьевны не было, но ею стали многочисленные товарищи и знакомые - истинная норильская родня. Они оказали большую помощь в организации ее похорон в Ярцево, куда не смогли приехать из-за карантина близкие родственники из Минска. Завершилась еще одна яркая норильская судьба. Пусть деятельная жизнь истинной норильчанки Ольги Григорьевны Сапрыкиной станет примером бережного отношения к истории родного города и памяти своих близких. Светлая ей память!На фото: Ольга Сапрыкина и Владлик КургинФото из архива Ирины Даниленко