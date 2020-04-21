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21 апреля 2020, 10:32



«Норникель» объявил о старте пятого экологического марафона «ПонесЛось!». В этом году к городам-участникам присоединился Красноярск.

Экомарафон «ПонесЛось!» — масштабный проект программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Он направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности «Норникеля», формирование культуры экологичного образа жизни и выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, сотрудниками и местным сообществом. В этом году география проекта значительно расширилась — он охватит Красноярск и Саратов. Традиционно события экомарафона продлятся с июня по октябрь. Каждый этап откроют хорошо известные марафонцам ведущие, спортсмены, артисты: актер театра и кино Андрей Ургант, известная ведущая и блогер Яна Чурикова, легенда футбольного «Спартака» Андрей Тихонов, режиссер и актер Игорь Головин, исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев и группа «Ума Турман». «Когда все вокруг меняется, опорой для человека остаются его убеждения, общечеловеческие ценности, социальный круг, коллеги и друзья. Мы все ищем способы встроиться в новую реальность. Лучше всего это делать через действие. Мы готовы к экомарафону-2020 как онлайн, так и офлайн. За 5 лет у нас сформировалось сообщество эковолонтеров, которые готовы принять любой вызов. Присоединяйтесь!», — рассказала о новом сезоне Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». Командам волонтеров предстоит пройти несколько этапов: экологичные игры, школа блогера, интеллектуальные мастерские современного волонтера, командные экопроекты и многое другое. Победители получат сертификаты от «Норникеля» номиналом от 50 до 150 тыс. рублей на командообразующие и благотворительные цели. Впервые самые активные участники встретятся на региональных экологических слетах в своих городах, а новички смогут поехать на главное событие своего первого волонтерского года — финальный экологический слет. Регистрация заявок на участие завершается 25 мая 2020 года. В прошлом году финальный экослет проходил с 17 по 19 октября в Кавказском биосферном заповеднике в Сочи. Участие в нем приняли самые активные марафонцы добрых дел — более 600 человек и 64 команды со всех производственных площадок. Главный слоган экомарафона в этом году - «Я меняю мир».

Просмотров:200 Пятый год подряд стартует масштабный экологические проект «Норникеля» — экологический марафон «ПонесЛось!». 5 июня сотрудники компании и неравнодушные горожане - а это сотни волонтёров проекта - встретятся онлайн во Всемирный день охраны окружающей среды.Экомарафон «ПонесЛось!» — масштабный проект программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Он направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах деятельности «Норникеля», формирование культуры экологичного образа жизни и выстраивание долгосрочного партнерства между компанией, сотрудниками и местным сообществом.В этом году география проекта значительно расширилась — он охватит Красноярск и Саратов. Традиционно события экомарафона продлятся с июня по октябрь. Каждый этап откроют хорошо известные марафонцам ведущие, спортсмены, артисты: актер театра и кино Андрей Ургант, известная ведущая и блогер Яна Чурикова, легенда футбольного «Спартака» Андрей Тихонов, режиссер и актер Игорь Головин, исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев и группа «Ума Турман».«Когда все вокруг меняется, опорой для человека остаются его убеждения, общечеловеческие ценности, социальный круг, коллеги и друзья. Мы все ищем способы встроиться в новую реальность. Лучше всего это делать через действие. Мы готовы к экомарафону-2020 как онлайн, так и офлайн. За 5 лет у нас сформировалось сообщество эковолонтеров, которые готовы принять любой вызов. Присоединяйтесь!», — рассказала о новом сезоне Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».Командам волонтеров предстоит пройти несколько этапов: экологичные игры, школа блогера, интеллектуальные мастерские современного волонтера, командные экопроекты и многое другое.Победители получат сертификаты от «Норникеля» номиналом от 50 до 150 тыс. рублей на командообразующие и благотворительные цели. Впервые самые активные участники встретятся на региональных экологических слетах в своих городах, а новички смогут поехать на главное событие своего первого волонтерского года — финальный экологический слет. Регистрация заявок на участие завершается 25 мая 2020 года.В прошлом году финальный экослет проходил с 17 по 19 октября в Кавказском биосферном заповеднике в Сочи. Участие в нем приняли самые активные марафонцы добрых дел — более 600 человек и 64 команды со всех производственных площадок. Главный слоган экомарафона в этом году - «Я меняю мир».