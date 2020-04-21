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21 апреля 2020, 10:42



Александр Усс: "Если требования по нераспространению коронавируса соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей".

Для контроля организаций, которые не соблюдают требования по выполнению превентивных мер, были внесены изменения в постановление правительства Красноярского края «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края». Согласно этим изменениям, в случае нарушения работодателями соответствующих мер уполномоченным органом местного самоуправления составляется акт, копия которого представляется в министерство экономики и регионального развития Красноярского края. Оно в свою очередь разрабатывает проект распоряжения правительства Красноярского края о приостановлении деятельности компании-нарушителя. «Наше главное лекарство для того, чтобы оздоровить ситуацию в экономике, ─ давать возможность людям работать. Но работать они будут только в том случае, если будут соблюдаться все меры по нераспространению коронавируса. Если требования не соблюдаются, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей», ─ сказал Александр Усс. Соблюдение превентивных мер на предприятиях и в организациях контролируют органы местного самоуправления, Роспотребнадзор, отраслевые министерства и сотрудники правоохранительных органов.

Просмотров:271 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории края, сообщает официальный краевой портал. Участники заседания обсудили принятые решения по приостановке деятельности предприятий и учреждений, не соблюдающих превентивные меры, направленные на нераспространение коронавируса.Для контроля организаций, которые не соблюдают требования по выполнению превентивных мер, были внесены изменения в постановление правительства Красноярского края «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края». Согласно этим изменениям, в случае нарушения работодателями соответствующих мер уполномоченным органом местного самоуправления составляется акт, копия которого представляется в министерство экономики и регионального развития Красноярского края. Оно в свою очередь разрабатывает проект распоряжения правительства Красноярского края о приостановлении деятельности компании-нарушителя.«Наше главное лекарство для того, чтобы оздоровить ситуацию в экономике, ─ давать возможность людям работать. Но работать они будут только в том случае, если будут соблюдаться все меры по нераспространению коронавируса. Если требования не соблюдаются, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей», ─ сказал Александр Усс.Соблюдение превентивных мер на предприятиях и в организациях контролируют органы местного самоуправления, Роспотребнадзор, отраслевые министерства и сотрудники правоохранительных органов.