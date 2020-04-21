Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43292

21 апреля 2020, 10:54



Конкурс юных изобретателей IMAKE вышел на финишную прямую.

Финалу предшествовала серьезная работа: на первом этапе школьники придумали идеи полезных для общества изобретений и прокачали навыки в Science camp инженерного марафона IMAKE. В апреле для конкурсантов было организовано онлайн-консультирование с инженером Ростиславом Рогачевским по доработке идей и подготовке макетов, а с тренером по ораторскому искусству Юлией Бомштейн - по публичной защите-презентации проектов. По итогам проведения всех очных этапов в регионах присутствия компании «Норникель» экспертный совет примет решение об участии каждого школьника в выставках молодых изобретателей российского и международного масштаба. Фото со страницы "Норникеля" в сети ФБ

Просмотров:193 Накаблучник с шипами и дозатор масла, система мониторинга температуры стен и скрытые пожарные лифты, интерактивный тренажёр для глаз и органайзер для лекарств… Десять финалистов из Норильска представили экспертному совету идеи своих изобретений в режиме онлайн-защиты.Финалу предшествовала серьезная работа: на первом этапе школьники придумали идеи полезных для общества изобретений и прокачали навыки в Science camp инженерного марафона IMAKE. В апреле для конкурсантов было организовано онлайн-консультирование с инженером Ростиславом Рогачевским по доработке идей и подготовке макетов, а с тренером по ораторскому искусству Юлией Бомштейн - по публичной защите-презентации проектов.По итогам проведения всех очных этапов в регионах присутствия компании «Норникель» экспертный совет примет решение об участии каждого школьника в выставках молодых изобретателей российского и международного масштаба.Фото со страницы "Норникеля" в сети ФБ